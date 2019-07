Cat de eficiente sunt pastele de dinti bio? Medicul stomatolog Adrian Mina explica diferentele! Cat de eficiente sunt pastele de dinti bio? Medicul stomatolog Adrian Mina explica diferentele! Exista pe piata o multitudine de paste de dinti bio, obtinute din ingrediente naturale, cum ar fi argila, carbunele sau chiar sucul de lamaie. Desi ele pot parea atractive pentru cumparatori, e important de stiut ca nu exista niciun studiu de specialitate care sa le dovedeasca eficienta. “Eficienta pastelor de dinti bio este un subiect destul de dezbatut in ultima perioada datorita noului val de produse bio aparute pe piata. Multe studii in ceea ce priveste eficienta acestor paste, care se presupun… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

