- Facultatea de Științe Economice și Administrație Publica din cadrul Universitații „Stefan cel Mare” din Suceava continua, in aceasta saptamana, programul pilot de mobilitate academica interuniversitara a studentilor de la domeniul Administrarea Afacerilor. Aceasta mobilitate interna a demarat in ...

- Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) va organiza sambata, 6 aprilie, incepand cu ora 8:00, in Atriumul si Aula din corpul E, prima editie a manifestarii stiintifice studentesti pentru crearea de produse alimentare inovative ...

- Cercetatorii de la Facultatea de Silvicultura a Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava au folosit calendarul natural din trunchiul unui stejar secular, doborat de vant, pentru a marca cele mai importante evenimente istorice din ultimii 165 de ani.

- Aurel Burciu, fost prorector al Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava, actual profesor universitar la Facultatea de Stiinte Economice, a fost achitat definitiv in dosarul in care a fost trimis in judecata, in 2012, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial ...

- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava organizeaza, pe parcursul a noua saptamani, un curs postunivesitar de formare pentru profesia de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Cursul, constand in prelegeri, analize, studii…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava organizeaza joi, 31 ianuarie 2019, in intervalul orar 8.30 – 17.30, in sala Auditorium „Joseph Schmidt” din campusul USV, evenimentul de multiplicare in vederea diseminarii rezultatelor obținute in cadrul ...

- Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, in colaborare cu firma EGGER Romania, continua proiectul inceput in anul academic 2017 – 2018. Proiectul este orientat spre dezvoltarea aptitudinilor si a competentelor specifice pe care…