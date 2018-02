Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader prezinta joi, de la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA, daca cere sau nu revocarea Codrutei Kovesi.

- Obezitatea poate fi contagioasa! La aceasta concluzie au ajuns mai multe echipe de cercetatori din domeniul medical și al nutriției care au incercat sa afle, prin studii ample, care este cauza creșterii alarmante a numarului de supraponderali. Vinovatul depistat de oamenii de știința este… comportamentul…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- Romania s-a calificat in barajul pentru Grupa I Mondiala la Fed Cup, dupa ce au caștigat primele trei meciuri jucate contra Canadei. Irina Begu a caștigat meciul de simplu jucat azi, contra Katherinei Sebov, 6-2, 6-4, dupa ce a caștigat sambata meciul contra Biancai Andreescu. "Ma simt foarte bine,…

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins pe data de 12 decembrie 2017 o tanara din Dolj sub rotile trenului, in statia Dristor. Femeia a fost arestata pentru omor si tentativa de omor si este internata la Spitalul Penitenciarului Jilava, desi a solicitat sa fie pusa in libertate.

- Jelena Ostapenko, letona care a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros de anul trecut, a vorbit despre cum acea victorie i-a schimbat complet traiectoria carierei. "Dupa ce am caștigat Roland Garros, mi s-a schimbat toata viața, sunt mult mai populara in Letonia și oriunde merg sa joc.…

- Deși ne aflam in secolul XXI, iar lumea, cel puțin aparent ar fi depașit perioada razboaielor sangeroase pentru teritoriu și putere, granițele lumii continua sa se schimbe, chiar daca nu intotdeauna acest lucru se intampla din cauza unor razboaie.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a adresat o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European dupa ce Monica Macovei, alaturi de Sven Giegold, a organizat o conferința despre protestele din Romania. Social-democratul considera ca gestul europarlamentarului roman este unul „scandalos” și cere Parlamentului…

- Miracolele sunt rare, iar atunci cand te afli intr-o situatie in care gasesti 20 de milioane de dolari, nu stii cum sa reactionezi. Dar, imagineaza-ti cum este atunci cand dai peste o suma de 500,000 de ori mai valoaroasa ca acest numar.

- Deputatul PSD Argeș, Mircea Draghici, a fost schimbat din funcția de chestor al Camerei Deputaților. Acesta a fost promovat și numit secretar al Camerei Deputaților in locul Ioanei Bran. De asemenea, Daniel Suciu a fost ales miercuri in functia de lider al grupului deputatilor PSD. Pentru cele trei…

- Maria Constantin și Marcel Toader și-au spus, in mod oficial, adio pe data de 23 ianuarie, dupa foarte multe luni in care aceștia și-au aruncat sageți otravite și s-au aflat in plin razboi.

- Canalul german de televiziune ARD a difuzat documentarul care continua seria de dezvaluiri despre dopajul in sportul de performanta din Rusia. ”Eroul” principal al ultimului episod a fost de aceasta data informatorul Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA) fostul director al Laboratorului Anti-Doping din…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa aceasta…

- O petitie pentru sustinerea lui Liviu Pop in functia de ministru al Educatiei a fost initiata in spatiul online. Initiatorul acesteia afirma ca poate oficialul „a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase", dar a „demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar".

- Protestele de anul trecut nu au schimbat nimic pe termen lung in peisajul politic romanesc, scrie Euronews. Expertii spun ca proiectele de lege fata de care au protestat romanii inca din iarna anului trecut sunt in continuare pe agenda legislativa. 0 0 0 0 0 0

- Comportamentul fața de Dragnea pare a fi unicul criteriu pentru alegerea noilor ministri. Cei care au mișcat in front vor pleca, indiferent de rezultatele ministeriale, bune sau rele.Pana in acest moment, pare cert ca Olguta Vasilescu, la ministerul Muncii, Carmen Dan, la ministerul Afacerilor Interne,…

- In curand va implini 65 de ani, dar varsta este doar un numar pentru el. Celebrul Pierce Brosnan este mai cool cu fiecare an care trece și continua sa fie un sex-simbol masculin la Hollywood. Pierce este un personaj cool la 64 de ani. Dintotdeauna a avut imaginea de barbat cuceritor, cu o atitudine…

- Liviu Dragnea a fost întrebat, la conferința de presa de diupa ședința CEx al PSD, daca nu s-a gândit la demisie dupa ce partidul pe care îl conduce a schimbat doi premieri în doar un an.

- Echipa romanilor Dragoș Grigore și Vali Lazar a pierdut contactul cu podiumul campionatului din Qatar, dupa ce Al Sailiya a remizat vineri, 1-1, pe teren propriu, cu Al Arabi, in primul meci din retur. Al Sailiya a ramas pe locul 4, cu 20 de puncte, dupa 12 etape, la 8 puncte de locurile 2 și 3, Al…

- Dan Nistor a revenit la Dinamo de la CFR Cluj, insa ardelenii nu se gandesc sa-l inlocuiasca prea curand. Deși Alexandru Ionița, mijlocașul Astrei, și-a dat acordul sa mearga la CFR Cluj, clubul giurgiuvean nu s-a ințeles pana acum cu formația din Gruia. "Cam asta va fi grupul și echipa cu care vom…

- In caz ca-l gasiți pe Prințul Harry mai stilat decat de obicei, in ultimele lui apariții publice, exista o explicație. Iar aceasta explicație poarta numele Meghan Markle, logodnica lui. Domnul și doamna Șic Nu puțini critici de moda au observat ca, de cand și-a oficializat relația cu fosta actrița americana,…

- Dani vorbește la Neatza despre noile reguli care fac ca un selfie sa fie de nota zece. ”Se poarta foarte mult privirea in jos sau daca iți face cineva o fotografie nu te mai uiți la... camera” sunt sfaturile matinalului.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca senatorul PSD Adrian Tutuianu are tot dreptul sa fie suparat, dar ca il sustine in continuare si ii este prieten. Intrebat daca Adrian Tutuianu ar fi suparat pe el, dupa ce a fost schimbat din functia de ministru…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, intr-un comunicat de presa,…

- Wesley Sneijder (33 de ani), fotbalistul cu cele mai multe prezente in echipa nationala a Olandei, a semnat un contract pe un an si jumatate cu Al-Gharafa, formatie care se afla pe locul 7 in prima liga din Qatar. ...

- Celebrul prezentator și producator de televiziune Cosmin Cernat, el insuși pasionat de sport, va fi alaturi de „gladiatorii” celui mai așteptat reality al anului, in indepartata Republica Dominicana, potrivit click.ro. „M-a atras la faptul ca totul e suta la suta adevarat. La fel ca și in sportul de…

- Gigi Mulțescu, fostul antrenor de la Dinamo, Universitatea Craiova și Astra, a vorbit despre doi dintre cei mai importanți jucatori din Liga 1 pe care a reușit sa-i formeze. "Pe Baluta l-am ingrijit ca pe o floare. La inceput i se reprosa ca nu juca bine. Ca sa-l salvez, am schimbat sistemul (n.r. la…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei , in numar foarte mare, o apreciaza si ti transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta sle raspunde.

- Craciunul e un moment in istoria fiecaruia ca un reper al binelui. Ceva la care te intorci in fiecare an. E asa, un spatiu in care redevenim ce ar trebui sa fim. Si Virgil, si Cornel, si Radu si-au adus aminte de cum traiau Craciunul la inceput si au povestit despre cum se straduiesc sa-l construiasca…

- Parintii baiatului sunt plecati la munca in strainatate. Comportamentul baiatului fost unul perfect normal. De dimineata a mancat cu fratele si unchiul sau, apoi a plecat la barul din centrul comunei unde s-a distrat la o bere cu prietenii si satenii si s-a jucat cateva minute la niste aparate de…

- Horoscop Pe un teren mare, o mulțime de fete, suple și frumoase, toate tunse scurt și sumar imbracate, dansau. Dansau? Dansau, sigur ca da, dar spuneau in gura mare ceva similar cu: ”Doamne Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluiește-ne pe noi!” Și dansau! Shuffle dance, intr-o perfecta…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut publica o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din Bucuresti, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marți, 19 decembrie.

- Un tanar de 25 de ani din Maieru are nevoie de ajutorul nostru, dupa ce in luna septembrie a fost implicat intr-un grav accident rutier. Tratamentul il costa pe tanar, luna de luna, 2.500 de lei, suma mult prea mare pentru posibilitațile familiei.

- Intr-un interviu acordat publicației ziarulevenimentul.ro, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, a vorbit despre motivele producerii de accidente grave in Romania. ” Comportamentul asiguratilor din domeniul auto se reflecta in numarul accidentelor rezultate…

- Cea mai tânara insula de pe Terra, aparuta în arhipelagul Tonga dupa o eruptie vulcanica în urma cu trei ani, ar putea oferi oamenilor de stiinta o serie de indicii ce ar putea sa îi ajute sa înteleaga mai bine dezvoltarea prezumtiva a unor forme de viata pe planeta…

- Sistemul sanitar romanesc a pierdut, dupa 1990, odata cu desființarea policlinicilor și monitorizarea activa a bolnavului psihic, in care asistentul medical mergea periodic acasa la pacient, discuta cu el, cu familia, cu vecinii, pentru a identifica posibile modificari de comportament. Comportamentul…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu…

- Madison De La Garza, puștoaica bucalata din serialul ”Neveste Disperate”, cea care dadea viața personajului Juanita Solis, fiica Evei Longoria, nu mai arata deloc cum o știai. Ca și in serial, și in viața reala adolescenta a suferit din cauza kilogramelor in plus. A reușit sa scape de ele prin gimnastica…

- Polițistul Marian Godina nu mai lucreaza la Serviciul Rutier Brașov și a fost transferat, la cererea lui, la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS).Transferul lui Godina a fost confirmat pentru Digi 24 și a avut loc de la 1 octombrie. Godina a aparut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la…

- Deși ai crede ca o dieta saraca în calorii poate fi calea ta spre slabire, povestea pe care o vei afla mai jos îți va schimba complet percepția asupra produselor dietetice. Chiar daca folosea mereu o bautura dietetica, care se presupune ca nu îți aduce niciun aport…

- Fostul principe Nicolae și-a schimbat fotografia de profil și de coperta de pe contul de Facebook dupa decesul buniciului sau, regele Mihai I al Romaniei, fara a posta insa niciun mesaj. Fostul principe Nicolae și-a schimbat fotografia de profiul, inlocuind-o pe cea in care era alaturi de logodnica…

- Doinita Oancea a ales sa faca o schimbare importanta in viata sa. Actrita a decis sa se reinventeze si sa-si faca un nou look. Se spune ca in momentul in care o femeie vrea sa schimbe ceva in viata, primul lucru cu care incepe este look-ul. Nu stim daca acest principiu se aplica si Doinitei Oancea,…

- Jurnalistul Iosif Buble a preluat acționariatul integral al Centrului de Sociologie Urbana și Regionala (CURS), relateaza curs/" target="_blank">bugetul.ro In urma acestei tranzacții, cel mai puternic și vechi institut de cercetare a opiniei publice din Romania intra intr-o noua faza a evoluției…

- Sensul istoric al acțiunii noastre statale nu poate fi schimbat de nimeni, a declarat ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, intr-un discurs rostit cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, potrivit unui comunicat difuzat vineri de ambasada țarii noastre la Washington. "Calea…

- Tiberiu Tataru, managerul Spitalului Județean de Urgența din Tg Jiu va fi inlocuit de Gigel Capota, actualul director financiar-contabil al instituției. Tataru se va intoarce pe postul de director al Complexului de Ingrijire si Asistenta din Suseni. Articolul EXCLUSIV! Managerul Spitalul Județean din…

- Dupa 1 an de zile m-am culcat cu el, scrie psychologies.ro. Ne-am apropiat si mai mult, si acum credeam ca nimeni niciodata nu ne mai putea desparti. Nu pot spune ca am fost fericita dupa aceea, nicio femeie nu mai poate fi fericita dupa ce afla ca este inselata de nenumarate ori de barbatul pentru…

- Sute de politisti sunt in alerta maxima de 4 zile, de cand doi tineri luati la ocazie l-au ucis pe loc pe soferul masinii si au ranit-o pe sotia acestuia. Au fost instituite filtre in patru judete: Calarasi, Ialomita, Ilfov si Constanta, dar si in municipiul Bucuresti, dar fara niciun rezultat.

- Un adolescent britanic a fost gasit vinovat luni de a fi planificat sa intre cu o masina într-o multime în capitala Tarii Galilor, Cardiff, în timp ce un concert al lui Justin Bieber si un centru comercial se aflau pe o lista de posibile tinte pentru atacurile sale inspirate de…