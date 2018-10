Cat de competitiva e Romania: Avem printre cei mai buni IT-sti, dar cel mai slab sistem financiar si de sanatate

Stiri pe aceeasi tema

- Dancila a precizat ca Guvernul a pregatit sase proiecte pentru acest summit si s-a pregatit pentru eveniment intr-un mod serios si responsabil. „Din pacate, nu pot sa nu remarc faptul ca si aceasta reuniune internationala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate si de etica. Acumularea…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia). La Romexpo au avut loc primirile oficialilor.

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI) și președinte al Comisiei de Cenzori a Partidului Mișcarea Populara (PMP), Petre Popeanga, a participat la Forumul reprezentanților țarilor Uniunii Europene membre ale proiectului „Inițiativa Trei Mari” (ITM), desfașurat, la inceputul lunii iulie, sub…