Cat de bogata este Giselle Bundchen! Are o avere de doua ori mai mare decat sotul ei, Tom Brady!

Cand ne gandim la supermodele, un nume ne vine cu siguranta in minte, Giselle Bundchen. In acest moment, sotul ei, Tom Bardy este in centrul atentiei datorita maniei creata de evenimentul Super Bowl, dar asta nu inseamana ca Giselle este mai prejos. Bundchen a fost una dintre cele mai bine platite modele din industrie. A avut succes ani intregi si a construit un imperiu. Cam cat este de mare averea modelului? Ei bine, este de doua ori mai mare ca a sotului sau. Bundchen a strans, in toti acesti ani de munca, fabuloasa suma de 360 de milioane de dolari. In timp ce, averea sotului sau valoreaza…