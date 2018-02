Stiri pe aceeasi tema

- Divorturile sunt neplacute, dar criptomonedele le transforma intr-un adevarat cosmar. Monedele virtuale precum Bitcoin si Ethereum au devenit o provocare pentru avocatii britanici, deoarece sunt marcate de volatilitate si secretomanie si „prelungesc” agonia despartirii. Popularitatea crescanda a Bitcoin-ului…

- Concluziile pentru Republica Moldova ale Consiliului de Afaceri Externe demonstreaza o data in plus ca reformele inițiate in 2016 au fost pe deplin justificate, iar continuarea acestora raman prioritare atat pe agenda noastra, cat și pe cea a autoritaților europene.

- Companiile Delta Air Lines si United Continental Holdings s-au alaturat companiilor care abandoneaza Federatia Armelor de Foc din SUA (NRA), dupa ce s-a creat o miscare masiva de boicotare impotriva grupului. Furorile starnite in mediul online au continuat in weekend dupa ce liderii NRA au atacat…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- ACS Poli continua transferurile si l-a acontat, vineri, pe Mihai Roman de la CS U Craiova, prezentandu-l alaturi de fostul dinamovist Maxi Oliva, care e de miercuri jucatorul alb-violetilor. Lista transferurilor nu e inchisa, deoarece Leo Grozavu mai vrea un fundas central, iar clubul poarta discutii…

- Pe fundalul limitarii din partea Kievului a afacerilor cu regimurile separatiste din estul Ucrainei si Crimeea anexata, companiile ucrainene continua sa fac bani din export spre Transnistria, regiunea separatista din stanga Nistrului, se spune in investigatia jurnalistica „Partenerii de afaceri ai Republicii…

- „Acum 10 ani, o mare parte a agentiilor de turism ignora potentialul mediului online. Se trimiteau oferte inca in format de document word, care contineau, negresit, o pereche de ochelari cu soarele pe fundal si un tabel insotit de tarife. Noi am venit de atunci cu ideea de a oferi pretul final al pachetului…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a amenintat luni cu noi represalii pe partenerii comerciali ai SUA, inclusiv pe 'asa-zisii aliati' ai Washingtonului, informeaza AFP. 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu…

- The Sun a publicat o lista cu alimente care ne pot oferi energia necesara pe tot parcursul zilei. Avocado Avocado este una dintre cele mai bune surse de energie. Cantitatea mare de grasimi sanatoase...

- Consultari cu partenerii sociali in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social (7 februarie) Ministerul Educației Naționale (MEN) a organizat miercuri, 7 februarie, o ședinta a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a…

- Dupa 10 ani de corporatie, Andrei Dumitrascu, fost Marketing Manager la PepsiCo Romania, a decis sa schimbe macazul si sa preia conducerea celei mai mari comunitati online a artizanilor din Romania. Cum este viata lui departe de corporatie, in lumea online a mestesugarilor autentici?…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Ministerul Afacerilor Interne anunta majorarea cu 5% pâna la 10% a salariilor pentru mai bine de un sfert dintre politisti. Astfel ca, de la 1 februarie, peste 28.000 de polițiști vor primi mai mulți bani.Potrivit unui comunicat al ministerului, în acest sens, a fost…

- Criptomonedele au patruns in ultimele cateva luni in „mainstream”, iar odata cu familiarizarea publicului cu acest concept au inceput sa apara si multe organizatii care sa atraga oamenii spre acest domeniu. YouTube si Facebook s-au umplut brusc de reclame la tot felul de afaceri mai mult sau mai putin…

- Școala Gimnaziala ”Ion Pillat” Pitești a castigat in urma cu un an, prin stradania doamnei profesoare de Biologie, Geogeta Petre, inscrierea si finantarea din fonduri europene Erasmus+ Parteneriate Strategice in domeniul școlar, a proiectului „Embracing Everyone” un proiect de mobilitati pentru copiii…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in țara noastra, James D. Pettit. Oficialii au facut schimb de opinii privind cooperarea comercial-economica dintre Republica Moldova și SUA, inițierea proiectelor investiționale…

- Vicepresedintele PNL: Ministerul Finantelor vrea sa ia un imprumut, al doilea ca marime din istoria Romaniei Vicepresedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru…

- Marin Cilic (6 ATP) a castigat fara mari emotii duelul din prima semifinala de la Australian Open impotriva britanicului Kyle Edmund (49 ATP). Croatul s-a impus in minimum de seturi, scor 6-2, 7-6 (4), 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 20 de minute. Cilic, care in sferturi a beneficiat…

- PSD Timis are, de astazi, președinte in persoana lui Calin Dobra! Comitetul Național Executiv al PSD a hotarat ca interimatul la conducerea filialei județene a PSD Timiș sa fie preluat de Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș si presedinte executiv al PSD Timis. “Este o decizie a Comitetului…

- Palatul Victoria a gazduit luni, 22 ianuarie 2018, cea de-a doua reuniune a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene Romania - Finlanda - Croația, care a marcat demararea oficiala a dialogului sectorial intre cele trei state membre in vederea elaborarii programului comun de lucru.…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 22 ianuarie, cu directorul executiv al Confederatiei industriasilor din Danemarca, Thomas Bustrup, si cu directorul executiv al State of Green, Finn Mortensen. Speakerul a prezentat oportunitatile de a investi in Republica Moldova,…

- Pornind de la scandalul acumulatorilor pentru telefoane iPhone, in care Apple a fost acuzat ca reduce intentionat performantele telefoanelor iPhone, extinderea investigatiilor a scos la iveala probleme si la rivalul Samsung, compania fiind suspectata ca a livrat actualizari software care diminueaza…

- PES activists Romania isi manifesta sustinerea fata de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a doamnei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. Doamna Viorica Dancila este un politician echilibrat si un om de echipa, cu deschidere si intelegere pentru viziunea social-democratiei…

- Enel a comunicat in data de 16.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 52.In consecinta, in lipsa curentului electric s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul Str Tulcei, Soveja, Zmeurei, Bd Tomis.Pana…

- In ciuda faptului ca Google a cumparat compania britanica Redux inca din vara anului trecut, abia acum aflam despre acest eveniment. Se pare ca achizitia a avut loc chiar inainte de preluarea diviziei Pixel din cadrul HTC, iar tehnologia pe care o dezvolta este cel putin interesanta, putand oferi modelelor…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- Economia locala este dependenta de Bucuresti si de cele mai dezvoltate zece judete, printre care se numara si Argesul, pe cand zonele mai putin dezvoltate precum Mehedinti, Caras-Severin sau Teleorman sunt „desert” pentru business. ...

- La sarbatoarea la care vor fi prezenti numerosi credinciosi, sambata, 6 ianuarie, incepand cu ora 13,00, 120 jandarmi galateni, politisti, pompieri, politisti de frontiera si politisti locali vor asigura masurile de ordine publica in zona bisericii Sf. Precista din municipiul Galati, pe Faleza Superioara.

- vezi prezentarea Cititul este unul dintre obiceiurile primare ale oamenilor de succes, precum miliardarii Warren Buffett sau Bill Gates. Totodata, dovezile stiintifice indica faptul ca cititul este o modalitate de imbunatatire semnificativa a factorilor de sanatate, cum ar fi nivelul de stres, calitatea…

- O analiza realizata de Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney arata ca cele zece directii in care omenirea va face cele mai mari progrese in anul 2018 in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Una dintre cele mai mari sperante a oamenilor sunt descoperirile…

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Dupa apariția materialului despre afacerile de la Bancpost, in care erau implicați Florin Cițu, Lucian Isar, Mihai Bogza și alții, am primit la redacție un set de documente legate de prestațiile și afacerile lui Lucian Isar. Noi il știam pe Isar ca pe un vajnic adversar al guvernatorului BNR. Nici prin…

- Basarab Panduru il avertizeaza pe Olimpiu Moruțan, cel mai proaspat jucator transferat de FCSB, in legatura cu modul in care va evolua salariul sau la noua echipa. Moruțan a semnat un contract pe 5 ani, iar salariul fotbalistului va fi de 10.000 de euro pe luna, adica 120.000 de euro pe an. Remunerația…

- Design modern, user-friendly, focusat pe nevoile cititorilor. Asta caracterizeaza, din prima, noua versiune a portalului specialarad.ro. In schimb, cea mai mare noutate vor fi aplicațiile pentru...

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri, apreciaza Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). 'Ultima propunere legislativa, referitoare…

- Romania se numara printre tarile care exporta personal inalt calificat, care lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Din pacate, desi tara are nevoie de specialistii in formarea carora a investit, nu ii poate retine. Libera circulatie si posibilitatea obtinerii…

- Faptul ca Regele Mihai va fi inmormantat la Curtea de Arges face ca orasul argesean sa devina cel mai important la acest final de saptamana. Data fiind amploarea evenimentului, reprezentantii ISU Arges si cei ai IPJ Arges vor supliemnta echipajele prezente la fata locului, dar si pe drumul catre…

- Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova încurajeaza adoptarea setului de legi pentru limitarea abuzurilor fața de business. Declarația a fost facuta de catre șeful proiectului Bancii Mondiale Reforma Climatului Investițional în Moldova, Lily Beghiasvili. „În…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care…

- Apple a cumparat in ultimii cativa ani mai multe companii mici, ale caror tehnologii au fost rapid implementate in noile lor produse. Noua achizitie, compania Shazam, care are o aplicatie populara in toata lumea si pe toate platformele, va fi probabil folosita pentru a oferi pe iOS si macOS functionalitate…

- Sofia, care a cerut sa ii fie pastrat anonimatul, este originara din satul Hanașeni din raionul Cantemir și este stabilita de 13 ani in Italia, la Verona. Are o istorie de viața lunga, cu amintiri frumoase și mai puțin frumoase, cu amintiri care dor, care au lasat rani adanci in suflet și nu pot fi…

- Femeile care lucreaza in spatii office deja s-au obisnuit cu tinutele formale pe care se presupune ca trebuie sa le adopte. Indiferent daca acestea sunt strict office sau au si caracteristici ale stilului elegant, este important sa nu se priveze de confortul pe care ar trebui sa il asigure.…

- Comoditizarea- concept pentru care dictionarele, inclusiv cele economice si de business , au fost zgarcite, defineste, intr-o acceptiune larga, o stare de fapt in care are loc transformarea lucrurilor in produse nediferentiate de alte marci. In unele lucrari apare conceptul…

- Cunoastem ca recent a fost creata in cadrul MCIN o noua componenta organizationala, menita sa formuleze, centralizeze si evalueze propunerile privind actiunile pe linia aniversarii Centenarului Romaniei (1918-2018). De fapt, prin OG nr. 5/2017, respectiva structura a preluat activitatile Departamentului…

- "Potrivit informatiilor BFM Business, Carrefour si Fnac-Darty discuta de mai multe luni o alianta importanta pentru a-si unifica achizitiile de produse electronice si electrocasnice", subliniaza BFM Business, care precizeaza ca alianta ar fi limitata la operatiunile din Franta. Deocamdata, insa,…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Gorj va avea o echipa care va asigura permanenta in perioada mini-vacantei de Sfantul Andrei si Ziua Nationala. La telefonul pentru sesizari va raspunde chiar comisarul sef adjunct institutiei, Madalin Giurcau. Acesta va analiza sesizarile si ...