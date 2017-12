Cat de atractiva mai este Turcia pentru turistii romani

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Aventura albaiulianului Gheorghe Grozav (27 de ani) in Turcia este pe cale sa se incheie dupa numai sase luni, din pricina faptului ca echipa la care a ajuns in vara, Karabukspor, are mari probleme financiare in aceasta perioada! Seful clubului a renuntat sa mai investeasca, nu s-au platit salariile…

- Jucatoarea romana Cristina Dinu, principala favorita, a castigat turneul futures de la Antalya (Turcia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala...

- Jucatoarea Cristina Dinu, favorita principala, s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF din Antalya, cu premii totale de 15.000 de dolari. Dinu a invins-o in semifinale, cu scorul de 6-4, 6-2, pe sportiva Pemra Ozgen, din Turcia, cap de serie numarul 3. Meciul a durat o ora si 38 de minute.In…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.

- Legendarul muzician Johnny Hallyday, care a murit pe 6 decembrie la varsta de 74 de ani, a fost cea mai cautata persoana pe Google in Franta anul acesta, a anuntat miercuri gigantul american, citat de AFP.Citeste si: Statistici ULUITOARE: Romanii ar accepta si joburi PROST PLATITE. Ce conditie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul (Turcia) ca, in contextul anuntului presedintelui SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza a avea loc manifestatii publice in Istanbul…

- MOS NICOLAE 2017. Miercuri, 6 decembrie, Biserica il pomenestepe Sfantul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cinstit de toata crestinatatea, pentru ca este sfantul iubirii. A fost un om de o foarte mare cultura teologica, o autoritate in domeniu si un om cu un profil moral model. Din acest motiv,…

- Albania se confrunta cu inundații devastatoare, provocate de ploile torențiale. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost ranite, din cauza puhoaielor. Totodata, in țara s-au inregistrat pagube importante, relateaza AFP și Euronews. Aproximativ 314 case au fost complet distruse in urma inundațiilor…

- Persoana care le-a relizat este Adriana Popescu, maestru in crearea de extensii de par. Ea a participat si la emisiunea Romanii au talent, unde a impresionat prin capodoperele capilare. Pentru cele trei rochii, Adriana ne-a marturisit ca a folosit 10 metri de par, donat de mai multe femei din diferite…

- Unitatile de cazare de pe Valea Prahovei, dar si din judetele Brasov si Sibiu asteapta turistii in minicavanta de 1 Decembrie cu mancaruri traditionale si petreceri romanesti cu muzica populara. Preturile pornesc de la 42 – 50 de lei pe noapte de persoana si pot ajunge la cateva sute de lei…

- Minivacanta de 1 Decembrie: de pe Valea Prahovei si Felix, in Thailanda sau Cuba. VEZI tarifele Majoritatea romanilor au ales destinații autohtone pentru a-și petrece minivacanța de 1 Decembrie, preferate fiind Valea Prahovei și stațiunile balneare au precizat mai mulți turoperatori. Bugetul…

- Cu pași mici, dar siguri, Aeroportul Internațional Arad este readus in vizorul companiilor aeriene. Dupa ce in aceasta vara, Aeroportul Internațional Arad a reușit sa le ofere aradenilor curse charter catre Antalya, in viitorul apropiat s-ar putea ca Aeroportul din municipiu sa aiba și unele curse regulate.…

- Bugetul mediu alocat pentru calatoriile in țara a fost de 800 lei de persoana, in timp ce pentru minivacanța in strainatate romanii au alocat 320 euro de persoana. "Cei mai mulți romani au ales sa petreaca in țara minivacanța de 1 Decembrie, Valea Prahovei fiind destinația preferata. Nu vor…

- Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza si pastele, asta de vreme ce in Italia 68% din totalul gospodariilor au televizorul pornit in timpul mesei. Dupa italieni si britanici (58%), romanii urmeaza in topul celor care obisnuiesc sa se uite la stiri, reportaje, filme…

- Turismul romanesc este in crestere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turistilor care aleg destinatii din Romania se estimeaza ca va depasi in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, sustine prim vicepresedintele Asociatiei Nationale…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunțat, luni, lansarea zborurilor estivale directe catre Antalya (Turcia), zboruri care vor fi operate de pe Aeroportul Internațional Craiova (AIC) incepand din iunie 2018. Noua destinație este pusa la dispoziție de compania ...

- Campionul mondial la Moto GP Marc Marquez ar putea avea concurenti seriosi in sezonul urmator. Un catel din Turcia pe nume Mayo face ravagii pe strazile orasului Antalya.Fara nicio frica patrupedul urca pe motocicleta si il insoteste pe stapanul sau.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei dupa "un incident" in cursul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice in Norvegia. "Prezint scuzele mele pentru ofensa provocata. Incidentele au fost cauzate de o persoana si nu reflecta opiniile NATO", a explicat…

- Liga I, etapa a 18-a: CSM Poli Iași – FCSB (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Moldovenii mai spera la play-off, Dica vrea conservarea primei poziții. CSM Politehnica Iași Echipa antrenata de Flavius Stoican se afla la 4 puncte de Astra Giurgiu, echipa care ocupa poziția a 6-a in clasament, ultima de…

- Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, estimeaza pentru sezonul estival 2018 o crestere cu 50% a numarului de romani care vor alege sa-si petreaca vacanta de vara intr-o statiune din Turcia si un plus de 15% a celor care se vor indrepta spre Grecia. In plus, pentru ca Targul…

- Prima rezervare pentru mini-vacanța de 1 Decembrie 2017 a fost facuta in luna Februarie. Deși prima rezervare pentru minivacanța de 1 Decembrie a fost inregistrata inca din luna Februarie a acestui an și avea ca destinație Milano, estimarile Vola.ro spun ca peste 30% dintre rezervarile pentru aceasta…

- Narcisa Lecușanu povestește detalii din culisele alegerilor de la Congresul IHF din Antalya, acolo unde a devenit membru in Comitetul Executiv al federației internaționale Narcisa Lecușanu, 41 de ani, a fost aleasa sambata, in Turcia, la Antalya, membru in Comitetul Executiv al Federației Internaționale…

- Romania a obținut organizarea Campionatului Mondial de handbal feminin Under-20 din 2020, iar fosta internaționala Narcisa Lecușanu a fost aleasa, sambata, in Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal (IHF), in cadrul Congresului de la Antalya (Turcia), potrivit site-ului forului…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a fost invinsa astazi, in finala turneului ITF, de catre slovena Polona Hercog cu 6-1, 6-4. Turneul se desfașoara la Santa Margherita, in Italia și este dotat cu premii totale in valoare de 25.000 de dolari. Surpanumita noua Simona Halep, Cristina Dinu in varsta…

- O imagine de colecție il infațișeaza pe Florin Salam așa cum arata acesta la inceputurile sale in lumea muzicala. Florin Salam este astazi unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele. Puțini dintre admiratorii sai știu cum arata acesta pe vremea cand incerca sa devina celebru. “I-am cunoscut pe…

- Echipa de fotbal a Parlamentului va participa, in perioada 17 – 20 noiembrie 2017, la Campionatul Internațional de Fotbal din Antalya (Turcia), unde va intalni parlamentari fotbaliști din Georgia, Ungaria, Polonia și Ucraina.

- Cel putin o data pe saptamana, parlamentarii dau jos costumele scortoase si imbraca echipamentul de fotbal. Carnetele de partid nu au ce cauta pe teren. Pentru a da totul pe gazon, fotbalistii parlamentari lasa deoparte orice disputa politica. Dupa cateva sprinturi in banda dreapta, liberalul Ionut…

- Pugilistul baimarean Cristian Filip a reusit o performanta deosebita, obtinand medalia de bronz la Campionatul European de Tineret, competitie desfasurata in Antalya (Turcia). Astfel, el a terminat competitia, la categoria grea (91 kg), in primii patru, dupa ce in semifinala a fost invins de reprezentantul…

- Torje și Tanase au marcat pentru Karabukspor, in Cupa Turciei. Și Kayseri, echipa lui Marius Șumudica, merge in ”16”-imile competiției. Karabuk a invins pe Keciorengucu, scor 3-1. Gabi Torje a deschis scorul in minutul 29, iar Cristi Tanase a facut 3-0 pe tabela (min. 64). Torje a fost inlocuit de Paul…

- Pugilistul roman Cristian Razvan Filip și-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Antalya (Turcia), miercuri, dupa ce l-a invins in sferturile de finala ale categoriei 91 kg pe azerul Ismail Iagubov, la puncte, cu 3-2, și s-a calificat in semifinale. În…

- Boxerul moldovean Constantin Ursu (64 kg) va lupta in seara zilei de astazi pentru a intra in posesia medaliei de bronz la Campionatul European de tineret, care se desfașoara la Antalya (Turcia). Adversarul sau va fi in sferturile de finala ale turneului Musa Maruev din Federația Rusa. Constantin Ursu…

- Legislația in vigoare prevede insa și alte circumstanțe care pot duce la respingerea unei cereri pentru ajutorul de incalzire. Mai exact, daca solicitantul e proprietarul unor bunuri anume, mobile sau imobile, nu are dreptul sa primeasca acest sprijin social. Fara ajutoare pentru caldura. Decizie…

- Arheologii din Turcia cred ca au descoperit mormantul „adevaratului Mos Craciun”, adica al Sfantului Nicolae. Un cavou intact a fost descoperit sub temelia bisericii Sfantul Nicolae, in districtul Demre din sud-vestul provinciei Antalya. Demre a fost construit pe ruinele cetatii Myra,…

- ”La ora actuala exista o criza foarte mare de forta de munca in piata si noi am pregatit un proiect de lege, inclusiv cu normele de aplicare in acest sens. De maine daca vreti, orice angajator poate sa mearga la AJOFM, la oficiile pentru plasarea fortei de munca din judete, si sa ceara de acolo someri…

- Aeroportul aradean a ramas, din nou, fara curse regulate, dupa ce zborurile catre destinatia turistica Antalya sau incheiat odata cu sezonul cald. Cei doi operatori aerieni care semnasera contract cu baza aeriana locala si-au desfasurat activitatea de la inceputul lunii iunie pana la jumatatea lunii…

- Arheologii turci au anuntat joi ca este posibil sa fi descoperit mormantul sfantului Nicolae - Sfantul Ierarh Nicolae din Mira -, confundat uneori cu Mos Craciun, in subsolul unei biserici stravechi din Antalya, o provincie din sud-estul acestei tari, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Oamenii…

- Romanii care isi cumpara sejururile inca din aceasta toamna pot beneficia de reducerile de pana la 45%, a anuntat Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania. Potrivit sursei, mai mult de un sfert dintre romanii care vor pleca vara viitoare in vacante intr-o destinatie de litoral…

- Un procuror din Turcia a fost grav ranit dupa ce a fost împuscat în propriul biroul de catre un polițist. Potrivit yenisafak.com, incidentul s-a petrecut în Antalya, iar victima a fost transportata la spital cu un elicopter. Polițistul a fost reținut în custodie,…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 10 au fost ranite in urma rasturnarii unui autobuz cu turisti pe o autostrada din provincia turca Antalya, informeaza site-ul Russia Today.Printre persoane ce au decedat si cele ranite se numara cetateni germani. Soferul autobuzului se afla in custodia…

- Aproape jumatate dintre europeni sunt convinsi ca in urmatorii zece ani vor fi in circulatie mai multe masini electrice decat autovehicule echipate cu motoare conventionale, releva un studiu realizat de E.ON in opt tari europene. Studiul mai arata ca cei mai increzatori europeni sunt romanii, 68%…

