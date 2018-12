Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti preturile la benzina variaza intre 4,94 lei/litru si 5,27 lei/litru, ponderea mai mare fiind a statiilor cu preturi in jurul valorii de 5 lei, scrie capital.ro. Litrul de motorina costa intre 5,39 lei si 5,65 lei, scrie stiripesurse. Citeste si Primaria Capitalei va deconta combustibil…

- Reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) avertizeaza! In subprogramul de reconstructie mamara nu pot fi incluse pacientele care au contraindicatii medicale. Potrivit CNAS, pana la 30 august au fost efectuate 137 de endoprotezari mamare iar pentru acest an, in cadrul subprogramului,…

- Cercetarea de piața arata ca proprietațile rezidențiale disponibile spre vanzare in Romania (apartamente, dar și case) s-au apreciat in medie, astfel, cu doar 0,7% fața de cele trei luni anterioare (fața de un plus de 1,4% in fiecare dintre primele doua trimestre din 2018). In acest context,…

- Firmele de pompe funebre vor realiza in 2018 o cifra de afaceri de 1,3 miliarde de lei, in crestere cu 150% fata de 2013, potrivit unei analize realizata de firma de consultanta Frames. In sectorul firmelor funebre activeaza, in prezent, 806 companii, cu aproape 100 mai multe fata de acum 5 ani. Analistii…

- Piata firmelor de pompe funebre inregistreaza o crestere record de 150% in 2018 comparativ cu 2013, pana la 1,3 miliarde de lei, conform unei analize de specialitate, care arata ca pompele funebre reprezinta una dintre afacerile de perspectiva din economie. In sectorul firmelor de pompe funebre…

- Cifra de afaceri a industriei dezvoltatoare de jocuri video din Romania a crescut, anul trecut, cu 11,6%, pana la 156 de milioane de dolari, potrivit datelor transmise luni de Asociația Romanian Game Developers Association (RGDA).Peste 80 de studiouri de game development sunt active in prezent…

- Studiul spune ca România ar trebui sa se dezvolte în continuare, deoarece beneficiaza înca de una dintre cele mai mari diferente dintre productivitatea muncii si costurile fortei de munca din Europa de Est. ”Migratia interna va fi un alt factor important al tendintelor…

- Piata imobiliara din Romania s-a schimbat radical in zece ani de la criza financiara globala, astfel ca averea imobiliara ramane cu aproape 40% mai mica decat inaintea crizei, iar retailul stradal, candva o forta pe piata din Bucuresti, a scazut masiv in importanta. De asemenea, pe piata de birouri…