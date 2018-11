Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a mers luni, la sedinta CEx PSD, cu doua valize, urmare a anuntului Rise Project ca are date din Tel Drum gasite intr-o valiza. "Am intarziat putin pentru ca am primit doua valize. Prima valiza este cu gogosi de la Rise Project. Sunt aici proaspete. Le mancam aici. A doua…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a venit luni, la ședința CEx PSD, cu doua valize, dupa anunțul Rise Project ca are date din Tel Drum gasite intr-o valiza.Citește și: Liviu Dragnea a venit cu doua valize la ședința PSD: prezinta DOSARELE lui Klaus Iohannis "Am intarziat puțin pentru ca…

- Referitor la dezvaluirile anunțate de jurnaliștii Rise Project, Dragnea a susținut din nou ca nu are nicio legatura cu Tel Drum și ca totul este o acțiune disperata menita sa acopere și scandalul legat de revocarea procurorului general Augustin Lazar. ”Prima valiza este de la Rise Project, este cu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu doua valize la ședința PSD, ca un raspuns ironic la valiza anunțata de jurnaliștii Rise Project. In prima valiza se afla ”gogoșile Rise Project” și in a doua valiza dosare care il vizeaza pe Klaus Iohannis. ”Prima valiza este cu gogoși de la Rise Project.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu doua valize la ședința PSD, ca un raspuns ironic la valiza anunțata de jurnaliștii Rise Project. In prima valiza se afla ”gogoșile Rise Project” și in a doua valiza dosare care il vizeaza pe Klaus Iohannis.”Prima valiza este cu gogoși de la Rise…

- Intr-una din ele, liderul PSD a pus gogoși ”de la Rise Project”, iar in cealalta erau documente despre dosarele in care a fost implicat Klaus Iohannis. ”Nu am treaba cu valiza celor de la Rise Project”, a zis Liviu Dragnea. Amintim ca o valiza plina cu informații din…

- Florea Nedea a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca va incerca sa dea de urma persoanei de la care s-au scurs informatiile si ca se va deduce identitatea ei din pozele care vor fi publicate. "Nu am vazut nimic, am fost plecat zilele astea. Unde zic ei ca au gasit valiza? La un…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O valiza pe camp. Plina cu documente. Toate legate de omul cel mai fugarit de DNA și cel mai urmarit de opinia publica. E vorba de Liviu Dragnea. Iar valiza era undeva aruncata neglijent pe un camp din Teleorman. Și ar fi fost gasita intamplator de un cetațean. Care a predat-o…