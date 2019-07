Cat costa sa faci ITP-ul in 2019? Inspectia tehnica periodica este obligatorie pentru toate categoriile de autovehicule. Aceasta este o responsabilitate care revine soferilor, in functie de clasa de vechime in care masinile se incadreaza.



Astfel, ITP-ul se efectueaza o data la trei ani pentru autoturismele noi, din doi in doi ani pentru masinile care nu sunt mai vechi de 12 ani si anual in cazul celor de peste 12 ani vechime.



Pretul unei verificarii ITP variaza, tinand cont de tipul autovehiculului, dar si de service-ul autorizat la care se realizeaza.



Ce risca soferii care circula fara ITP valabil…

Sursa articol si foto: business24.ro

