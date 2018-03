Stiri pe aceeasi tema

- O imagine din 2013 cu Mihai Goțiu, in care aparea cu tarnacop in mana parand ca ataca niște jandarmi, a fost luata drept reala de postul TV Antena 3. De fapt, poza cu senatorul este un act artistic.

- Knight Frank a lansat The Wealth Report, cel mai prestigios studiu asupra averilor private globale. Editia a 12-a a raportului prezinta o perspectiva asupra proprietatilor de lux si a bogatiei.

- Afacerea cu piese din dezmembrari este o afacere profitabila si s-a extins in toate judetele din Romania. Piesele din dezmembrari sunt piese care provin din dezmembrarea masinilor aduse de catre parcurile de dezmembrari autorizate RAR si care functioneaza legal in Romania cu scopul de a dezmembra masini…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Marsul pentru autonomie organizat, sambata, la Targu Mures, de Ziua Libertatii Secuilor, la care au luat parte peste 2.000 de persoane, s-a incheiat fara incidente, a anuntat Jandarmeria Romana. Manifestarea a fost organizata de Consiliul National Secuiesc, iar la aceasta au luat parte, intre altii,…

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit marți despre un subiect important și extrem de controversat și anume confiscarea prejudiciilor din diverse spețe, mai ales din cele importante. Mai mult, Kovesi a declarat ca, in 5 ani, mai exact din 2013 și pana in prezent au fost recuperate 2 miliarde de euro…

- Binoche. Juliette Binoche.”La Binoche”, mai precis, cum o venereaza si rasfata ai ei! Iar dincolo de francezi, multi critici, foarte multi cinefili si cei mai multi dintre fanii ei de pretutindeni o plaseaza in aceeasi liga de elita cu atemporalele dive carismatice precum Catherine Deneuve, Fanny Ardant,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Aeroportul din orasul american Miami foloseste o noua tehnologie pentru a stabili identitatea pasagerilor. Politia de frontiera dispune de o camera speciala care compara fata oamenilor cu fotografia lor din pasaport. Pana acum, recunoasterea era facuta doar de vameși.

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ marti propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi. "Sectia pentru procurori a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei...

- Oportunitatile de angajare in sectorul IT&C au crescut cu aproape 74%, intre 2016 si 2017, in Elvetia, care se confrunta astazi cu o penurie de informaticieni, conform sursei citate. Pentru a gasi tinerii potriviti, companiile sunt nevoite sa mearga direct in scoli. De altfel, ca sa rezolve problema…

- La depozitul de lemne de pe domeniul public din spatele parcului se lucreaza din greu la taiat de lemne de foc. Potrivit celor de la departamentul spatii verzi, viceprimarul este cel care decide cine primeste lemne de foc. Bustenii provin de la o parte din taierile din parc sau din oras. Criteriul…

- Au aparut critici dure dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Daca unii sustin ca motivele invocate de ministru nu au sustinere, altii merg mai departe si spun ca decizia nu i-ar fi apartinut lui Toader. Europarlamentarul Siegfried Muresan,…

- Zvonurile despre preturile mari la care va fi comercializat Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni, insa nivelul de incredere al acestora a crescut brusc in acest moment, odata cu publicarea unei imagini ce pare sa faca parte dintr-o viitoare campanie de promovare a celor de la Samsung. Conform…

- Presa internationala informeaza pe larg despre cererea ministrului Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. Astfel, agentia Reuters transmite ca ministrul roman al Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, pentru ceea ce el numeste "acte si fapte intolerabile…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut luni ca Vlad Cosma a dat o declaratie falsa, la cererea procurorului Negulescu, pe baza careia lui i s-a facut dosar penal, el precizand ca este grav faptul ca nu s-a luat nicio masura. Intrebat daca declaratiile fostului deputat Vlad Cosma sunt credibile, Ponta a raspuns:…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi. "Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum…

- Japonezii calatoresc la Paris, Roma sau New York fara sa plece o clipa din tara lor. O firma de la Tokyo a lansat pachete turistice virtuale. Si ca sa dea aparenta unei calatorii, aseaza pasagerii pe scaune de avion.

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Chiar daca orice gest și orice cadou este apreciat, exista o lista a lucrurilor pe care nu ar fi bine sa le cumperi cu aceasta ocazie. Cadoul trebuie sa fie unul cat mai personal, emoționant și care sa transmita o mulțime de emoții. Valentine's Day este despre iubire și acesta trebuie sa fie…

- Primaria Bacau intenționeaza sa cumpere Hotelul Central, cadirea monument in care funcționeaza Teatrul Bacovia. In urmatoarea ședința a legislativului local, consilierii se vor exprima asupra dreptului de preempțiune asupra imobilului, dupa ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a acuzat, luni, DNA ca este o institutie care vrea sa faca profit, el aratand ca nu are acces la dosar pentru a-si face apararea intrucat DNA a refuzat sa-i transmita dosarul in formatul electronic, iar copierea costa 100.000 de lei.

- Bitcon, cea mai mare cripto-moneda, a scazut din nou vineri, acesta fiind cel mai scazut nivel al valorii sale din noiembrie 2017 pana in prezent. Scaderea a fost inregistrata dupa ce Facebook a interzis advertorialele platite in monede virtuale.

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Tribunalul Bucuresti a admis vineri solicitarea DNA privind instituirea pentru 60 de zile a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum, informeaza News.ro. DNA solicita luarea acestei masuri preventive pe o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Compania Tel Drum Alexandria a inaintat documentatia pentru deschiderea procedurii de faliment, un dosar fiind inregistrat la Tribunalul Teleorman, pe 17 ianuarie, cu un prim termen fixat de magistrati pentru luni, 29 ianuarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Europa de Est este plina de riscuri de ordin politic, insa investitorilor nici ca le pasa, scrie Bloomberg. Monede locale, de la zlot la coroana si forint, se apreciaza, ignorand riscurile si turbulentele politice. Monedele si obligatiunile din regiune continua sa aiba performante peste…

- BILETE FCSB LAZIO. Partida FCSB - LAZIO se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. Pentru moment au pus scoase la comercializare doar bilete pentru inelul 1, urmand ca dupa epuizarea acestora sa fie deschise si restul inelelor din stadion. FCSB - LAZIO se joaca…

- Ana Maxim Veste buna pentru cei care sunt la schi in Azuga. Incepand de ieri, la calatoriile cu Telegondola din Azuga au fost aplicate o serie de promoții ce vor fi valabile pana pe 31 ianuarie a.c. Astfel prețul unei cartele cu cinci calatorii (30 de puncte) se reduce de la 95 la 85 de lei, cel al…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de demitere a sefului Politiei Romane a fost ignorata ieri de premierul Mihai Tudose. Acesta a anuntat in sedinta de Guvern ca Bogdan Despescu, seful IGPR, are la dispozitie o saptamana sa prezinte un plan pentru remedierea situatiei care a dus ministerul…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese la atac dupa ce Banca Nationala a decis sa creasca dobanda de politica monetara. Liberalul sustine ca masura nu este altceva decat consecinta "dezmatului fiscal al PSD". Mai mult, el prevede o crestere continua a dobanzii de politica monetara, pana la 4%, dar…

- Inceputul anului este cea mai buna perioada pentru cumpararea unui bilet de avion sau a unui city-break. Preturile incep de la 16 euro/persoana pentru un bilet de avion spre o destinatie europeana si de la 109 euro/persoana pentru un city-break de trei zile. 0 0 0 0 0 0

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Horoscop 4 ianuarie 2018. Gemenii trebuie sa aiba rabdare sa adune informații inainte de a trage concluzii Horoscop 4 ianuarie 2018 – Berbec Au și cei dragi nevoile lor, nu numai tu, și de la asta ar trebui sa pornești daca vrei sa iți evaluezi eforturile depuse pentru ei sau sa pricepi de ce ți-ai…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca acceptata cererea de finantare a magistralei de metrou M6 ”1 Mai - Aeroportul International Henri Coanda Otopeni” de Comisia Europeana, valoarea totala a proiectului fiind de 1,391 miliarde euro.

- La un asemenea lucru nu te-ai fi gandit niciodata. Acum s-a aflat cat costa sa iti inscenezi propria moarte, dar si in ce tara se poate intampla acest lucru. Mai mult, acesta este o afacere in expansiune in Filipine, anunta mediafax.Pentru aproximativ 400 de euro, oricine este interesat poate…

- La un deceniu dupa criza financiara, bancile europene ar putea inregistra costuri de peste 100 de miliarde de dolari, provocate de litigiile legate de politicile incorecte derulate inainte de criza financiara declansata in 2008, relateaza Bloomberg.

- P3, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spatii logistice din Romania, a anuntat miercuri dupa-amiaza achizitia a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intentia de a dezvolta parcul pana la 500.000 m2 in urmatorii doi ani. Cererea in crestere de spatii logistice,…

- Solista a facut iar o aroganta si iata ca de Craciun fanii ei port purta ceea ce pun pe masa festiva: carnati, sarmale, cozonac, ceapa rosie si verde. Este vorba despre bluze imprimate cu aceste preparate, pe care Delia le vinde in magazinul ei online, potrivit click.ro. Editia limitata, lansata cu…

- In Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, supus, ieri, dezbaterii publice, se menționeaza și noul stadion de fotbal, pentru folosirea caruia Primaria Craiova a instituit mai multe taxe: de la cele pentru gazduirea meciurilor ...

- 37 de lifturi din capitala, care au o vechime mai mare de 43 de ani ar urma sa fie inlocuite, anunța autoritațile municipale. In total, peste 19 milioane de lei vor fi cheltuiți in acest sens.