Cat costa rochia superba purtata de Kate Middleton in Irlanda de Nord Kate Middleton continua seria vizitelor oficiale. Zilele trecute a fost prezenta in Irlanda de Nord pentru o serie de actiuni. Ducesa si-a facut aparitia purtand o superba rochie verde Missoni, de culoarea mentei, cu decolteu in V si maneci transparente. Tinuta a fost accesorizata cu clutch roz pudrat, pantofi stiletto in nuanta asemanatoare, din piele intoarsa, si un lantisor cu pandantiv. Rochia Missoni costa 2480 de dolari si putea fi cumparata pana de curand de pe www.net-a-porter.com . In prezent este sold out. Getting…