Cat costa portretul lui Farrah Fawcett creat de Andy Warhol?

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu salariile in cadrul companiei Gabriel Resources Ltd. au crescut in 2018 fata de 2017, arata un raport financiar al companiei aferent anului trecut. Plecarea fostului director general a fost ”rasplatita” cu 3,5 milioane de dolari canadieni.

- Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a facut un gest neașteptat pentru a se convinge ca intra-devar este avut. Aliko Dangote este cel mai bogat om din Africa. Acesta se afla in topul celor mai bogate persoane din lume, cu o avere estimata la 10 miliarde de dolari. Acesta are afaceri cu ciment,…

- Casa din Los Angeles dupa care suspina toata lumea. Iata cat costa Pe Netflix a debutat recent cel mai nou serial/reality show, intitulat „Selling Sunset”. Se bucura deja de un mare succes, iar primul episod a prezentat o superba casa din Los Angeles dupa care suspina toata lumea, fara doar si poate!…

- Pretul de vanzare a fermei Neverland care a apartinut lui Michael Jackson a scazut cu 70 de milioane de dolari fata de cel pentru care a fost listata initial in urma cu patru ani.Neverland este detinuta de administratorii averii lui Jackson si compania de investitii imobiliare Colony Capital,…

- Potrivit site-ului oficial al Major League Baseball, acesta va fi cel mai lucrativ contract din sportul american, incheiat de un jucator liber de contract. Desi presa din SUA da ca sigura intelegerea, presedintele executiv al clubului Padres, Ron Fowler, a afirmat ca negocierile continua: "Nu avem inca…

- Israelul va ingheta 138 milioane de dolari (122 milioane de euro) pe care urma sa-i livreze Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), protestand astfel impotriva alocatiilor pe care ANP le acorda familiilor detinutilor palestinieni, a indicat oficiul de presa al premierului Benjamin Netanyahu, citat…

- Una dintre vilele lui Elon Musk din Los Angeles a fost scoasa la vanzare pe un site de imobiliare de lux din California.Proprietatea are patru dormitoare și trei bai și a fost scoasa la vanare contra sumei de 4,5 milioane de dolari, scrie Forbes.

- ​Grupul chinez Tencent urmeaza sa intre cu o investiție estimata la 150-300 de milioane de dolari în platforma americana de conținut generat de utilizatori și discuții Reddit, au declarat, marți, surse din piața, pentru site-ul TechCrunch. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....