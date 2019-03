Cat costa o vacanta de Paste in strainatate, in 2019 Desi Pastele de anul acesta pica la o data mai tarzie fata de anul trecut, pentru multi va reprezenta primul weekend prelungit din an.



Pentru cei ce planuiesc o escapada de Paste, motorul gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a aflat care sunt cele mai urmarite destinatii de catre romani in 2019 si cat ii va costa pe calatorii care vor sa petreaca Pastele peste hotare, comparativ cu anul precedent.



Cei mai multi romani calatori prefera sa petreaca Pastele in marile orase ale Europei



Dintre cele 50 cele mai populare destinatii de Paste de anul acesta din punctul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Roma si Barcelona se afla pe lista oraselor pe care turistii romanii le-au ales pentru a petrece vacanta de Paste din acest an, conform analizei realizate de catre reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii. Conform datelor centralizate de momondo.ro, cei mai multi…

