- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea lipsi de la nunta nepotului ei, Prințul Harry. Surse de la Palat au dezvaluit pentru The Sun ca Suverana va participa doar la ceremonia care se va desfașura la capela St. George din cadrul Castelului Windsor. Astfel, aceasta va lipsi de la recepția la…

- Pregatirile sunt in toi la palat pentru marele eveniment de anul acesta – nunta Prințului Harry cu fosta actrița Meghan Markle. Evenimentul va avea loc pe 19 mai la Kensington Palace, iar daca saptamana trecuta reprezentanții regali ofereau publicului primele imagini cu invitațiile de nunta, foarte…

- Mai sunt doar cateva luni pana la nunta Prințului Harry cu frumoasa Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. S-au trimis deja invitațiile, insa cu toții se intreaba cine o va conduce la altar pe viitoarea soție a lui Harry. Ei bine, acest detaliu este foarte important pentru mireasa, deoarece tatal…

- N-avem habar cine i-a creat rochia de mireasa lui Meghan Markle și nu vom afla asta decat in ziua nunții. Avem, insa, cateva repere despre cum va trebui sa fie și cum nu are voie sa fie rochia pe care logodnica lui Harry o va imbraca in ziua cea mare. Meghan Markle se va casatori cu Prințul Harry pe…

- De cand a devenit logodnica Prințului Harry, actrița americana Meghan Markle se afla mereu in centrul atenției. Toți ochii criticilor de stil și moda sunt cu ochii pe ea și o urmaresc la fiecare pas. Orice greșeala se taxeaza! Recent, insa, Meghan a reușit sa impresioneze creatorii de stil cu o apariție…

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decat a fratelui sau, Prințul William. Insa ceea ce-i macina pe admiratorii Casei Regale britanice este o intrebare: cand vor deveni parinți…

- Postul de televiziune american Lifetime a facut public un trailer al filmului despre povestea de dragoste dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle, productia urmand sa aiba premiera pe 13 mai, potrivit telestar.fr.

- Garderoba lui Meghan Markle costa 28.000 de dolari. Iata ce contine. Toate privirile sunt indreptate anul acesta spre Meghan Markle. Actrita se va marita in luna mai cu Printul Harry, intrand astfel in cea mai faimoasa familie regala din lume. De la anuntul logodnei, ce a avut loc anul trecut, si pana…

- Nunta Prințului Harry cu Meghan Markle nu este singura care se pregatește in regatul britanic. Pe 12 octombrie, verișoarea acestuia, Prințesa Eugenie, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, in același loc in care o vor face și cei doi de mai sus: Capela St George’s din Windsor. Ei bine, fiica…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Ieri, logodnica Prințului Harry a aparut la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice: o slujba religioasa cu ocazia Zilei Commonwealth, care a avut loc la catedrala Westminster Abbey din Londra. La acest eveniment, care a insemnat…

- Odata logodita cu Printul Harry, fosta actrita primește la pachet o lunga lista cu reguli ce tin de eticheta regala. E mult de munca cu Meghan! Americanca de 36 de ani vine dintr-o lume in care era incurajata sa se exprime cat mai liber cu putința. Dar oricat de ridicole și invechite i-ar parea aceste…

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Peste 2.600 de persoane vor fi invitate in parcul Castelului Windsor pentru a asista la ceremonia sosirii si plecarii printului Harry si a logodnicei sale, actrita Meghan Markle, in ziua nuntii regale, programate pentru 19 mai, a anuntat vineri Palatul Kensington, informeaza AFP. ''Printul Harry…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea sa se ridica…

- Casatoria cu un prinț inseamna oferirea pe tava atat a vieții personale, cat și a celei sociale. Standardele unei Case Regale, cum este cea britanica, sunt ridicate la un nivel inalt, astfel incat orice abatere de la conduita atrage cu sine și o serie de nemulțumiri. Este și cazul lui Meghan Markle,…

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- Henry Bolton, liderul UKIP, a fost revocat din funcție ca urmare a unor mesaj rasiste dat de iubita lui Jo Marney despre Meghan Markle, logodnica prințului Harry, scrie BBC News. Membrii Partidului Independenței din Marea Britanie au votat sa-l revoce din funcție pe liderul Henry Bolton dupa controversa…

- Puțini știu ca Prinții William și Harry au o sora vitrega. Toata lumea a auzit de cei doi nepoți ai Reginei Elisabeta, insa puțini o știu pe surioara lor.Numele ei este Laura Lopes, are 40 de ani și este fiica Ducesei de Cornwall, Camilla și a lui Andrew Bowles Parker, un ofițer pensionat al Armatei…

- Nunta Printului Harry si a logodnicei sale, Meghan Markle, este cel mai asteptat eveniment al acestui an. Pregatirile sunt in toi si orice detalii legate de nunta celor doi sunt primite cu mare curiozitate de catre fani.

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Donald Trump, președintele SUA, a scos la iveala faptul ca nu a fost invitat sa participe la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Liderul american a acordat un interviu, iar la întrebarea daca a primit invitație la nunta, acesta a raspuns "nu din câte știu eu", potrivit…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De...

- Ca totul sa fie perfect, in ziua ce mare, mirii si familia regala nu trebuie sa dea ochii cu cersetorii si persoanele fara adapost din apropiera Castelului Windsor. Cel putin asta a cerut Seful Consiliului local unde se va oficia ceremonia.

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

