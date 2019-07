Cât costă mașinile divelor din România! Bianca Drăguşanu, cel mai scump autoturism Vedetele de la noi se respecta si mereu isi achizitioneaza lucruri de calitate. Sunt sexy, sunt cunoscute, asadar nu isi pot face aparitia in orice fel de masina. Tocmai de aceea va aratam in ce bolizi se prezinta divele de la noi. Haideti sa o luam cu inceputul, sa vedem care sunt care sunt cele mai sexy soferite si ce masini conduc. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un barbat din Dej a fost depistat de polițiștii dejeni la volanul unui autoturism deși nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul Romaniei. Politistii Biroul Ordine Publica Dej au depistat in trafic joi, in jurul orei 18:10, un barbat in varsta de 45 ani din municipiul Dej…

- Ecaterina Mardarovici, activista pentru drepturile femeilor, crede ca banii oferiti de rusi PSRM-ului ar putea costa scump Republica Moldova.Pe pagina sa de facebook, Mardarovici vorbeste despre pericolul federalizarii tarii, care starneste ingrijorare in Ucraina si Romania.

- Telecabina Busteni - Babele - Pestera a fost inchisa un an pentru revizii tehnice importante, iar asta se va regasi in pretul platit de turisti pentru o plimbare. O familie cu un copil va plati pentru un traseu complet, dus-intors, de la Pestera la Busteni aproape un sfert din salariul minim net pe…

- Ultimii 10 ani au insemnat pentru Alba Iulia și pentru județul Alba o perioada de dezvoltare cu care nu se pot mandri mulți. Nu doar din Romania, din toata Europa. Toata aceasta inflorire vi se datoreaza. Pentru ca ați avut rabdare, ați ințeles ca schimbarile nu se intampla peste noapte și pentru ca…

- Chiar daca parcul auto din Romania este unul invechit, cu o varsta medie de 12 ani, sunt in circulatie si destule automobile mai noi de 3 ani. Numarul masinilor second-hand importate de afara si fabricate dupa 2016 a crescut in ultimul an cu 45%, conform datelor oferite de DRPCIV.…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, la Vaslui, ca subiectul eventualei sale candidaturi pentru functia de presedinte al Romaniei va fi transat dupa alegerile europarlamentare, inclusiv printr-o discutie cu aliatii de la guvernare, social-democratii. Declaratia sa survine in contextul in care …

- Fermierii din Matca (judetul Galati) au iesit pe piata cu trufandaua pe acest an la rosii. Pretul unui kilogram de rosii, direct de la producatori, este intre 6,5 si 9 lei, insa in piete ajung cu 15-20 de lei. In weekend s-au livrat deja in jur de 50 de tone catre o serie de mici comercianti si catre…

- Cateva dintre intervențiile estetice la care apeleaza vedetele pentru a-și sculpta fețele sunt bichectomia, lipoaspirația și injectarea cu botox și acid hialuronic. Cațiva medici specialiști au explicat in ce constau acestea și cat costa in Romania.