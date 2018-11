Cât costă întreținerea ȘINELOR DE TREN. CFR, cost uriaș Trecerile la nivel cu calea ferata din București și din apropieri se transforma, chiar de mai multe ori pe an, in adevarate capcane pentru șoferi. Este cu atat mai revorltator cu cat, multe dintre aceste linii ferate din zona metropolitana, peste care trec zilnic sute de mii de mașini, nu mai sunt folosite, se opresc doar in niște tufișuri. Cu toate astea, CFR susține ca liniile ferate din București inca sunt folosite și chiar modernizate. "Liniile sunt folosite de catre SRCF București și de catre societațile comerciale pentru desfașurarea activitații de transport feroviar de calatori și marfa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eixsta linii de cale ferata care se intind inutil pe bulevarde importante ale Bucureștiului, o capitala aflata in topul primelor zece orașe ale lumii in privința aglomerației. Sutele de mii de șoferi din zona metropolitana sunt obligați sa indure zilnic traficul infernal cauzat, printre altele, și…

- In urma acțiunilor care au avut ca scop creșterea siguranței rutiere la trecerile la nivel cu calea ferata, polițiștii salajeni au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, zece permise de conducere au fost reținute in urma neregulilor constate. In perioada 1 ianuarie – 30 octombrie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca in sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei se va vota proiectul care prevede achizitia a 100 de tramvaie noi in Bucuresti. Investitia se ridica la aproximativ 220 de milioane de euro, bani care provin din fonduri...

- Unii soferi nu au invatat nimic din tragedia de pe strada Smardan in urma careia patru persoane au murit pe loc. Avand in vedere nenorocirea care a indoliat mai multe familii, politistii au dispus o actiune la toate trecerile la nivel cu calea ferata din Lugoj. Timp de cateva zile oamenii legii au urmarit…

- Politistii de la rutiera, sprijiniti de efective de la ordine publica, au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea accidentelor de circulatie din zona trecerilor la nivel cu calea ferata.

- La intalnirea prefecților pe aceasta tema, care va avea loc la mijlocul saptamanii viitoare, sunt invitați sa participe și reprezentanții CFR, iar reprezentanții Guvernului in teritoriu le vor cere acestora sa aloce bani pentru semnalizarea acestor treceri. Prefectul de Timiș a ridicat aceasta…

- Trei spitale din capitala vor fi reabilitate Trei spitale din capitala vor fi reabilitate, iar investitiile totale aprobate astazi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti se ridica la 50 de milioane de euro. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a precizat care sunt cele trei unitati…

- Un tanar de 25 de ani, care se pare ca a traversat prin loc nepermis avand casti in urechi, a fost accidentat, marti dupa-amiaza, de tramvai pe Soseaua Nicolae Titulescu. Circulatia tramvaielor pe liniile 1 si 10 a fost blocata, transmite News.ro . Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat,…