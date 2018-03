Cat costa fosta casa din Bucuresti a actorului Constantin I. Nottara?

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat marti ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, cu 80 de tramvaie suspendate, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Echipa oradeana s-a impus cu scorurile de 14-6, respectiv 18-9. Antrenorul Dorin Costras s-a bazat cu precadere pe juniorii si jucatorii mai tineri din lot, care joaca mai putin in partidele dificile. Din echipa noastra a absentat Marc Roca, care a fost sanctionat cu doua etape de suspendare,…

- O serie de documente DIICOT arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți, scrie cancan.ro. Prețurile platite pentru o „lovitura" au fost de la 30.000 la 300.000 de euro, in funcție de "rangul" personajului incomod. Citeste si Gigi Becali: Romania este…

- Ce gol a marcat Ciro Immobile! Atacantul lui Lazio a egalat cu o execuție magnifica la ultima faza a meciului de la Cagliari, scor 2-2, in etapa a 28-a din Serie A. Ciro a deviat cu calcaiul, de la marginea careului mare, peste portarul Cragno, mingea centrata de Andersson. Este fara indoiala una dintre…

- La 20 martie a.c. este scos la licitatie autoturismul Volkswagen Tiguan fabricat in 2009, pretul de pornire al licitatiei fiind de 25.837 lei. Masina apartine firmei Mix Best FM Radio SRL din Campina. Un Ford Focus din 2000, cu o capacitate cilindrica de 1796, care apartine societatii Agroberin…

- Fosta unitate militara in care au fost executați soții Ceaușescu va fi reamenajata. Cladirea din Targoviște, pe ale carei ziduri inca se vad urmele glonțelor ce au strapuns trupul dictatorului Nicolae Ceaușescu și pe cel al soției sale, Elena, nu va fi transformata in mall, așa cum s-a vehiculat. Centrul…

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Pentru Hotel Traian, Vasile Puscasu a facut o oferta de 5,5 milioane de euro, iar Cristian Stanciu a pus la bataie 2,5 milioane de euro pentru Hotel Astoria Hotelurile Traian si Astoria au fost vandute. Ieri, in cadrul unei licitatii care a avut loc la Bucuresti, la sediul lichidatorului BDO BUSINESS…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca nu poate spune ca PSD are o problema de management, adaugand ca toti cei din conducerea partidului sunt vinovati pentru ca au recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. "Noi avem miercuri o sedinta a Biroului Permanent Municipal…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- Ea a purtat o caciula de blana vișinie. Unii au spus ca un astfel de obiect vestimentar costa nu mai puțin de 100 de euro. Gabriela Firea a spus ca, de fapt, prețul este de doar 20 de euro. Mai mult decat atat, primarul General al Capitalei a zis și unde a achiziționat caciula, mai precis…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Cititorul tion.ro ne-a povestit pațania lui pentru a prezenta „un caz concret de incompetența, furt și nesimțire”. „Te sui in tramvaiul 8, validezi cardul conștient ca ai abonament valabil, dar tramvaiul este setat pe linia 4 și ți se fura de pe portofelul electronic contravaloarea unei…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera in tara, cu o flota initiala de 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN – cu masini electrice Renault ZOE Z.E. – pana la finalul…

- Discuția referitoare la salariul Cristinei Neagu a revenit in actualitate marți, cand jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit pe blogul personal ca cea mai buna handbalista a lumii ar incasa la CSM București cel mai mare salariu de bugetar din Romania . Libertatea a incercat sa obțina o confirmare…

- In ultimii ani, locuiesc in orasul adoptiv pe o strada numita Lucretiu Patrascanu. Cand m-am mutat in Bucuresti am locuit aproape de piata Moghioros, apoi m-am mutat in Salajan. Dupa ’89, ani de zile inca, locuri importante din geografia Capitalei au fost marcate de numele unor demnitari comunisti.…

- Galaxy S9 va fi semnificativ mai scump decat modelul de anul trecut. Pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de euro, potrivit unei imagini ce pare sa faca parte dintr-o viitoare campanie de promovare a celor...

- București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii tuturor acțiunilor societații Zentiva S.A.

- Chiar daca producatorii spun ca au redus pretul oualelor la jumatate, schimbarea nu este vizibila si in magazine.In supermarketuri, 10 oua costa peste 10 lei, adica doi euro. In Germania, pretul de-abia depaseste un euro, potrivit Digi24.

- Amanunte nestiute din viata Stelei Popescu ies la iveala acum, la doua luni de la moartea regretatei actrite! Sambata, la un nou parastas organizat de primul sot al Stelei, Dan Puican (83 de ani), la restaurantul chinezesc din buricul Capitalei, unde s-a facut pomana, invitatii au depanat amintiri,…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este în stagnare. Potrivit agentiei imobiliare Lara, în ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, în medie, cu opt la suta, scrie publika.md Specialistii explica reducerea preturilor prin faptul ca cele mai…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu succes oferta de listare la bursa de la Bucuresti in pofida turbulentelor de pe pietele de capital din toata lumea. Ultima saptamana a adus corectii importante de la New York la Frankfurt sau Paris. Bursa de la Bucuresti a postat o scadere de circa…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Soferul care a provocat sambata un accident in lanț in centrul Capitalei, lovind cu masina alte trei autoturisme, a fost externat de la Spitalul Floreasca, duminica dupa-amiaza, si dus la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei pentru audieri. El le-a spus jurnalistilor ca, intr-adevar, consumase droguri,…

- In cea mai importanta zi a unei femei, in ziua nunții, alaturi de rochia de mireasa este esențial un machiaj perfect. De aceasta parere au fost și Gabriela Firea, Andreea Berecleanu sau Anca Rusu, care s-au lasat pe mana aceleiași persoane: Georgiana Gheara, un make-up artist care ”și-a facut mana”…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Dupa victoria entuziasmanta contra deținatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM București joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important pentru calificarea in Final-Four al...

- Artista a suferit mai multe intervenții, dar e mulțumita de noua sa dantura. Anca Pandrea a intrat in cabinetul stomatologului și face aproape zilnic drumul pana la Branești și umbla cu vitamina K in geanta. Anca sufera și acum dupa partenerul sau, Iurie Darie, care a murit in urma cu mai bine de cini…

- Piata de spatii comerciale a inregistrat o premiera in 2017, acesta fiind primul an in care inchiderile de centre comerciale au depasit volumul deschiderilor, marcand o contradictie cu evolutia vanzarilor si potentialul inca neacoperit al pietei, spune Florian Gheorghe, head of research in…

- Cerere expresa a mii de oameni pentru construirea Spitalului Metropolitan in București. Peste 5500 persoane au semnat petitia online initiata in favoarea acestei unitați spitalicești. Petitia initiata de Primarul General, Gabriela Firea a fost semnata de oameni de cultura, reprezentanti ai institutiilor…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Vranceanu Firea Pandele, care este și președintele PSD București, l-a anunțat pe Liviu Dragnea ca vrea sa-și impuna doi miniștri in cabinetul Dancila....

- Cele doua acțiuni sunt promovate de Cristian Bușoi, președintele PNL București, și primarul Gabriela Firea, aflați pe poziții antagonice in ceea ce privește zona in care ar trebui construit spitalul. Se pare ca va mai trece mult timp pana cand va fi pusa prima caramida la temelia viitorului spital…

- O fabrica unde haine de calitate indoielnica erau inscriptionate cu marci cunoscute a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Surse judiciare susțin ca articolele de imbracaminte ar fi fost vandute in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online. Potrivit politistilor, hainele erau…

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Hit Revelion, petrecerea criticata pentru locul de desfașurare. Primaria Municipiului București (PMB) a organizat o mare petrecere in are liber de Anul Nou, in Piața George Enescu, intitulata Hit Revelion. Petrecerea a inceput la ora 19.00, iar pe scena au urcat, printre alții, artiști precum Carla’s…

- O noua harta a metroului din Capitala, ce include viitoarea Magistrala 7 Bragadiru – Voluntari, arata statiile de pe linia ce va traversa doua mari cartiere: Rahova si Colentina. Magistrala 7 va face legatura intre zona centrala a Capitalei si cartierele Alexandriei-Rahova, in sud-vest, si Obor-Colentina,…

- Mulți dintre noi am face orice sa aflam cat mai repede ce ne-a pus Moșul sub brad, insa de peste 40 de ani, un barbat refuza sa deschida cadoul oferit de iubita lui. Și spune ca nu are de gand sa o faca nici in perioada urmatoare. Adrian Pierce se incapațaneaza sa nu afle ce cadou i-a facut de Craciun,…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Cat cantarea de fapt Cristina Stamate atunci cand a murit. Actrița, o fire gurmanda de altfel, dupa cum ea recunoscuse asta, slabise enorm, in ultimile saptamani de viața, refuzand sa mai manance. Cristina Stamate a murit, la 71 de ani . Actrița de comedie a reușit sa aduca, ani la rand, zambetul pe…