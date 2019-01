Cât consumă o mașină electrică iarna? Autonomia urbană va fi înjumătățită In oras, la o masina pe benzina sau diesel, toata lumea stie ca iarna consumul creste cu 10-15-, ceea ce corespunde cu 1-2 litri in plus pentru fiecare suta de kilometri parcursa in regim urban. Dar ce se intampla la o masina electrica? Pe scurt, asteapta-te la un consum urban cuprins intre 25 si 30 kWh/100 km, precum si la o autonomie urbana injumatatita. Iarna poti parcurge minimum 3-4 km cu 1 kWh (cost standard 0,5 Lei), spre (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

