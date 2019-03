Cat cheltuiesc romanii pe o minivacanta in tara. Care sunt destinatiile preferate

Stiri pe aceeasi tema

- 599 de cetateni din orasul Baia Mare au participat pana acum in cadrul Campaniei “Alege Prioritatile Orasului Tau” (cea mai mare campanie de consultare publica din tara pe tema dezvoltarii urbane, respectiv metropolitane). Astfel, in urma raspunsurilor primite, cele mai importante trei proiecte pe care…

- ■ angajatii din institutiile bugetare si private vor beneficia de patru zile libere ■ este posibil ca minivacanta sa fie „legata“ cu 1 Mai ■Conform unei hotariri de Guvern, salariatii din Romania, indiferent de sistemul in care lucreaza – institutii bugetare sau in sistemul privat – vor beneficia intre…

- Alianta USR-PLUS si-a stabilit ca tinta sa fie, "daca nu prima, a doua forta politica a tarii", dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, sambata, la Galati, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Potrivit acestuia, europarlamentarele nu reprezinta doar alegerea unor persoane care…

- Mihai Bendeac a postat o fotografie pe rețelele de socializare care a șocat foarte mulți oameni. Actorul nu s-a tuns intotdeauna zero, iar imaginile in care acesta apare cu parul lung au strans numeroase aprecieri din partea fanilor. Unii internauți au glumit, spunand ca semana cu Fuego sau cu Ilie…

- Toți romanii iși primesc banii inapoi pentru taxa auto pana in primavara! Avertisment de la Comisia Europeana. Curtea de Justitie a UE a considerat ca aceste taxe incalca normele Uniunii Europene și impune statului roman sa inapoieze banii celor care au platit aceasta taxa. In cazul in care Romania…

- Veste proasta pentru bugetari! Fara minivacanța de Ziua Unirii. Romanii vor avea o noua zi libera la sfarșitul acestei luni, mai exact, pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor Romane sau Mica Unire. Guvernul a decis ca ziua de 25 ianuarie sa ramana insa una cu program normal pentru bugetari, conform Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari, in cadrul unei declarații de presa, ca UE și Romania sunt pregatite pentru orice scenariu legat de Brexit și a subliniat ca un acord pe aceasta tema ar fi de...

- Cu toate ca majoritatea turiștilor romani s-au orientat in continuare catre destinații populare precum Turcia, Grecia, Bulgaria sau spre marile orașe europene, tot mai mulți au inceput sa exploreze destinații de vacanța care pana nu demult pareau inaccesibile. Conform experților eSky Romania, una dintre…