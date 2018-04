Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care solicita restituirea sumelor platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cererea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor și nici copiile cartii de identitate a vehiculului și a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Asociatia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor, atrage atentia tuturor proprietarilor de autovehicule din Romania asupra unei noi manipulari ale asiguratorilor cu privire la o posibila crestere a pretului RCA generata de liberalizarea activitatii de constatare a daunelor.

- ZILE LIBERE. Costurile salariale ar urma sa fie suportate de la bugetul de stat, scrie a1.ro. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an. Citeste si ZILE LIBERE 2018: S-a modificat Codul Muncii, liberele nu pot sa se suprapuna cu sarbatorile legale si concediul de odihna "Pe…

- In sfarșit, a venit primavara! Duminica, 25 martie, a fost prima zi de primavara adevarata. Iarna nu a vrut sa plece ușor. De acum, putem sa ne schimbam garderoba, sa punem hainele groase in dulap și hainele de zapada la pastrare pentru la iarna. Saptamana care vine vom avea parte de o explozie de culoare.…

- Marturia lui Marius Barbu, romanul care a supraviețuit exploziei din Cehia. In stare de șoc dupa moartea cumnatului sau și a altor patru romani, barbatul spune ca este in viața pentru ca iși luase o pauza, cu puțin timp inainte de producerea deflagrației devastatoare din rafinarie. Marius Barbu a fost…

- Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare."Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";"Daca azi e 23,…

- Utilajele de deszapezire au intervenit vineri dimineața pe mai multe drumuri din județ, ca urmare a ninsorilor abundente din timpul nopții. Reprezentanții Consiliului Județean Alba au transmis ca nu au existat drumuri blocate sau localitații izolate. S-a intervenit pe drumurile din Munții Apuseni, dar…

- Chiar daca, anul acesta, primavara se lasa cam mult așteptata, va veni și vremea la care Soarele va prinde putere, reușind sa alunge toate umbrele iernii! Primavara este, dupa cum se știe, anotimpul florilor. Și, la acest capitol, flora spontana a Romaniei are multe de oferit privirilor, daca știm…

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia primelor flori…

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP. Foto: (c) Koji Sasahara / AP Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia…

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, sustine ca 80% - 85% dintre stupine nu au fost afectate de gerul din aceasta primavara, insa sunt si zone unde puietul a fost compromis, respectiv in judetele Harghita, Covasna, Mures si Suceava. "Din pacate, schimbarile…

- Primavara nu a venit inca, chiar daca am avut niște zile calde. Dovada sta ninsoarea care pica joi in Gorj, Romania. Zilele urmatoare este așteptata zapada și in alte zone ale țarii. La Ranca ninge, joi, iar autoritațile sunt in alerta.

- Bestia din Est, cum a fost numit valul de aer polar care afecteaza intregul continent, va lovi nordul si estul tarii cu viscol si ninsori abundente. Duminica, temperaturile scad cu pana la 20 de grade. Pana atunci, Romania este distrusa de ape. Jumatate din tara este sub doua coduri de inundatii.

- Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta,…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Primavara este anotimpul perfect pentru a-ți reimprospata look-ul. Daca te-ai saturat de culorile reci ale iernii, atunci știi ca acum e momentul perfect sa treci la nuanțe mai calde. Și cu ce altceva sa incepi daca nu cu accesoriul tau preferat – geanta. DiAmanti.ro este magazinul online de genți din…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- Detinatorii de pasapoarte care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil sunt notificati printr-un SMS, incepand de ieri, ca le expira pasaportul cu o luna, pana la trei luni inainte, potrivit unui comunicat de presa al MAE, citat de Mediafax. „In cadrul demersurilor derulate…

- vezi prezentarea Care sunt principalele provocari ale romanilor in a accesa servicii medicale de calitate, cu ce solutii vin directorii spitalelor din Romania, care sunt problemele sistemului medical, dar si caracteristicile acestuia si cum ajuta preventia sau digitalizarea, sunt cateva dintre subiectele…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția la prezentarea raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017 ca in Romania a devenit un “obicei” sa se dezbata statutul procurorilor și ca se face ”in mod deliberat” o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Principalele…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- Articolele sportive second-hand primesc o noua viata la Trocathlon, singurul targ de acest tip din Romania. Targul se desfasoara de doua ori pe an, primavara si toamna, iar in aceasta primavara va avea loc in perioada 2 – 25 martie 2018, simultan, in toate cele 22 de magazine Decathlon din tara, inclusiv…

- A inceput primavara: vestitorii sai sunt, deocamdata, martisoarele (mai e pana la primele fripturi de pasari calatoare!), care se vad greu sub stratul de omat depus pe paltoane. Despre unele martisoare oferite de unii romani la inceput geros de primavara, in cele ce urmeaza: …

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- CFR Calatori a anulat pana marti, la ora 12:00, din cauza conditiilor meteo, un numar de 90 de trenuri, reprezentand aproximativ 10% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, informeaza compania. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii…

- 1 martie, prima zi calendaristica de primavara, vine peste doua zile, dar ninsorile abundente, viscolul și temperaturile scazute care au pus stapânire pe România sunt departe de a se fi terminat

- Valul de aer polar insotit de ninsori va continua sa afecteze Romania pana vineri dimineata, atrag atentia meteorologii. Incepand de sambata insa temperaturile vor incepe sa creasca simtitor, ajungand saptamana viitoare si la maxime de 12 grade.

- ”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018”, este anuntul Comisiei Europene,…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Alaturi de muzicianul bosniac pe scena va urca si o trupa foarte indragita de…

- Pana la sosirea primaverii mai avem 8 zile, totusi in curțile oamenilor deja au inflorit ghioceii. E oare semn ca iarna se pregateste sa ne paraseasca?Vestitorii primaverii au fost vazuti in curtea unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, la Oradea, ca 43% din terenurile agricole ale tarii sunt cumparate de cetateni straini, romanii ajungand, daca nu se intervine legislativ, capsunari la ei acasa. "Romania are astazi peste 43% din suprafata agricola a tarii in mainile…

- Trecerea de la anotimpul de iarna la primavara, cand temperaturile cresc simtitor, necesita o atentie minima pentru intretinerea automobilului, dar absolut necesara pentru buna functionare a acestuia.

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- Ceea ce s-a intamplat la blocul din strada Primaverii unde zeci de botoșaneni au ramas sinistrați mai bine de jumatate de an din cauza unei explozii, poate fi o lecție pentru noi toți, fie ca vorbim de autoritatea publica, mediu privat sau cetațeni.

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Bogdan Vatajelu, unul dintre romanii de la Sparta Praga, a vorbit despre interesul cehilor pentru transferul lui Florin Nita de la FCSB. Fostul capitan de la CS U Craiova e de parere ca Nita e varianta "de avarie" pentru eventuala plecare a lui Martin Dubravka, goalkeeperul titular al Spartei Praga.…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie.Citeste si: Gafa…

- Costurile pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece sunt semnificative in majoritatea cazurilor, pentru familiile din Romania. Sunt insa anumite aspecte de care, daca se tine cont, poate fi redus consumul de energie si poate fi conservata caldura in case. Vedeti mai jos cateva sfaturi utile:…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- “Topul celor mai performante orase si administratii locale din Romania” a fost lansat luni, 22 ianuarie, de UrbanizeHub, un agregator de idei, opinii, proiecte si stiri despre orase inteligente si dezvoltarea urbana sustenabila, infiintat de catre mai multi experti din intreaga lume. Experții organizației…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Biatlonista Eva Tofalvi, ultima calificata. Va fi prezenta la a șasea ei Olimpiada. Eva Tofalvi, 39 de ani, a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 care se vor desfasura, intre 9-25 februarie, la PyeongChang (Coreea de Sud). Eva Tofalvi (39…

- Sindicatele din invatamant solicita responsabilitate din partea politicienilor pentru ca Romania sa nu ajunga in instabilitate economica si sociala din cauza unor neintelegeri din PSD. De asemenea, sindicalistii fac apel la conducerea PSD sa gaseasca oamenii potriviti care sa faca parte din noul…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei, scrie libertatea.ro.

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare...

- In cei 28 de ani de la revolutie, s-au perindat la putere 20 de guverne, conduse de catre 14 prim-ministri. Comparativ cu alte state europene, Romania nu se incadreaza printre cele mai instabile...

- La inceput de ianuarie, in plina iarna, vremea este complet diferita fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca in 2017 de Sf Ion infruntam o iarna destul de grea, cu zapezi care au paralizat traficul in tot judetul, astazi vremea a tinut cu constantenii care au vrut sa iasa la aer curat. Pentru…