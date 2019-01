Cât câștigă un europarlamentar. Sume fabuloase Indemnizația pentru un eroparlamentar ajunge pana la 8000 de euro pe luna, la care se mai adauga si cheltuielile pentru cabinetul din tara, transport si alte cheltuieli deductibile. In total, un europarlamentar poate ajunge, pana la 20.000 de euro, pentru prestatia sa. Ba, mai mult, pana la finalul anului poate ajunge si la peste 200.000 de euro anual. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților in sectorul bugetar la Ministerului Finanțelor, Raisa Ghilan, a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre subtilitațile noii legi cu privire la sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, pusa in aplicare din 1 decembrie 2018

- Berbec - Berbecul are o luna in care i se recomanda sa ramana in așteptarea unor schimbari foarte, foarte importante curand. Multe schimbari. Taur - Taurul a fost destul de ostracizat in anul acesta, dar in decembrie se produce un salt rapid, calitativ in existența lor. Cu alte cuvinte, vor…

- Sambata, 24 noiembrie, anunța vești extrem de importante la capitolul bani pentru anumite zodii! Potrivit horoscopului de azi, unii nativi primesc sume frumoase azi, caștiga la pariuri sau chiar dau marea lovitura! Te numeri printre norocoși?

- Foresta a dispus, vineri, pe Areni, cu scorul de 1-0, de Ceahlaul Piatra Neamț, in prologul etapei a XIII-a. Sucevenii au avut mai mult inițiativa și s-au impus meritat, grație golului reușit de Madalin Martin in minutul 60. Atacantul Forestei a reluat inițial in bara o minge centrata de Robert ...

- Reguli noi pentru jocurile de noroc. “Castiga nenumarate jackpot-uri!”, “Joaca si poti primi cadou o masina de lux!”, “Extrageri lunare de zeci de mii de lei!”. Sunt doar cateva dintre mesajele pe care le gasim pe afisele lipite pe geamurile salilor de jocuri de noroc. Acestea vor disparea insa, au…

- Gheorghe Mulțescu, antrenorul Astrei, a fost foarte suparat dupa infrangerea echipei sale cu FCSB, 0-1. Tehnicianul giurgiuvenilor regreta ca echipa sa nu a reușit sa caștige in fața unei adversare care a jucat foarte modest. "Nu mai prindem pe Steaua așa dezorganizata! Am ratat atatea ocazii, am avut…

- Vlad Voiculescu nu simte nevoia sa vorbeasca despre premiul de Cetatean European al Anului 2018, decernat Asociatiei MagiCamp, la propunerea eurodeputatului Siegfried Muresan, de Parlamentul European. Ca si celalalt premiant al acestui an, „Seniorul Cetatii“ Mihai Sora, Vlad Voiculescu spune ca nu face…

- Perechea Raluca Olaru/Darija Jurak (Romania/Croatia) s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului Kremlin Cup, de la Moscova.Olaru si Jurak au invins in semifinale cuplul Nigina Abduraimova/Anna Kalinskaia (Uzbekistan/Rusia), beneficiar al unui wild card, scor 6-3, 6-4.…