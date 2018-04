Stiri pe aceeasi tema

- In total, CJAS a efectuat 191 de controale, in urma carora a imputat o suma uriasa, de 8.896.000 de lei, bani cheltuiti fraudulos sau nejustificat. Atentie: sunt banii asiguratilor, opriti pe statul de plata al salariatilor sau platiti de firmele private! In comparatie, in 2016 s-au imputat furnizorilor…

- Averea proprietarului Inditex, Amancio Ortega, se prabuseste. A inregistrat cea mai mare scadere din top 500 miliardari ai lumii. Daca in 2016 Amancio Ortega era al doilea cel mai bogat om al lumii, astazi se situeaza pe locul cinci in topul miliardarilor lumii, cu o avere de 69,9 miliarde…

- Ce taxe a platit OMV Petrom catre statul roman in 2017. OMV Petrom a facut publica valoarea taxelor platite statului roman anul trecut, redevența platita fiind mai mica decat celelalte tipuri de taxe pe care le-a platit compania. Suma este posibil sa creasca in acest an. Potrivit economica.net , OMV…

- Facebook a fost avertizata miercuri fata de orice incercare de folosire abuziva a datelor sau de manipulare a alegerilor in India, chiar daca principalele partide ale tarii s-au invinuit reciproc de angajarea unei firme acuzate de folosirea datelor a milioane de utilizatori Facebook, relateaza dpa.India,…

- Daca in 2016 Amancio Ortega era al doilea cel mai bogat om al lumii, astazi se situeaza pe locul cinci in topul miliardarilor lumii, cu o avere de 69,9 miliarde de dolari. De la inceputul anului, potrivit Bloomberg Billionaires – topul miliardarilor lumii realizat de publicatia americana…

- Incasarile din taxe și impozite au crescut cu peste 12 milioane, in primele doua luni ale anului, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 28 februarie 2018, Directia Fiscala Brașov a incasat 43,092 milioane lei, fata de 31,203 milioane lei de milioane de lei, cat a incasat in aceeasi…

- Valoarea totala estimata este de 1,3 milioane lei, fara TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 aprilie, iar data limita de evaluare a ofertelor este 30 aprilie. Pretul per masina fara TVA va fi in jur de 15.000 de euro, un pret apropiat de masina de…

- Doua milioane de euro, bani confiscati de Agentia Bunurilor Indisponibilizate in urma proceselor de coruptie, au fost irositi de mai multe institutii din Romania. Sumele au ajuns in visteria ministerelor Sanatatii si Educatiei, dar nu au fost cheltuite pana la finalul anului, asa ca s-au intors la bugetul…

- Averea lui Ion Țiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, potrivit topului miliardarilor publicat marți de catre revista americana Forbes . Acesta apare pe locul 1.867 la nivel mondial, insa este singurul roman din clasament. In topul de anul trecut, Țiriac avea o avere estimata la 1,1 miliarde de…

- Revista americana Forbes a dat publicitații noul clasamet cu privire la averile celor mai bogați oameni de pe planeta. Ion Tiriac este singurul roman inclus inacest club select, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac avea o avere de 1,1 miliarde de dolari…

- Presedintele american Donald Trump a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogati oameni de pe planeta, dupa ce valoarea detinerilor sale, estimata de 3,5 miliarde de dolari a scazut la 3,1 miliarde de dolari. Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Mark Zuckerberg, presedinte si director general al Facebook, si-a vandut in februarie 2018 actiuni pe care le detinea in companie in valoare de aproape 500 de milioane de dolari, pentru finantarea fundatiei Chan Zuckerberg Initiative (CZI), potrivit datelor raportate de companie.

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- EXCLUSIV Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului, pentru evenimente artistice + Cați bani cer spitalele Fundațiile și asociațiile non-profit cer Primariei de patru ori mai mulți bani decat vor primi, in cele din urma. Comisia mixta, formata din consilieri locali și angajați ai municipalitații,…

- Magnatul instaleaza cel mai puternic ceas mecanic din lume, scrie click.ro. Orologiul este construit in inima unui munte din vestul statului Texas, in zona Sierra Diablo. Orologiul cu inaltimea de 150 de metri va bate o data pe zi in urmatorii 10.000 de ani. Sunetele cu care va da ora exacta au fost…

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge.

- Dupa ce au fost aprobate bugetele tuturor institutiilor subordonate Consiliului Judetean, dupa anumite amendamente privind transferuri de sume de la unele capitole la altele, bugetul propriu al judetului, in suma de 214 milioane de lei, a fost votat in unanimitate. Comparativ cu anul trecut, bugetul…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Cele mai „scumpe" guverne sunt cele ale Japoniei, Poloniei, SUA si Chinei. Jack Ma, al 16-lea cel mai bogat om al lumii, cu 47,8 miliarde de dolari, ar putea salva Partidul Comunist…

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Bloomberg a creat indicele Robin Hood pentru a analiza acest aspect. Au fost selectate 49 de tari cu diverse regimuri politice si tipuri de cheltuieli si cei mai bogati oameni…

- NBC este compania care a difuzat meciul Super Bowl pentru un public televizat care numara peste 100 de milioane de oameni, iar anul acesta, Amazon, Netflix si HBO au platit pentru reclamele difuzate, in timpul meciului, 20 de milioane de dolari, relateaza Business Insider. Netflix a cheltuit…

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cate un miliard fiecare.Citeste si: Prezenta SURPRIZA la o comisie din Senat: Ministrul Muncii, chemat sa dea EXPLICATII Potrivit…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut averea diminuata cu mai mult de 5 miliarde dolari. Omul de afaceri Warren Buffett a pierdut si el 3 miliarde si jumatate. Aproape tot atat si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- "La ce te gandesti?" - este intrebarea care te intampina de fiecare data cand accesezi fluxul de noutati de pe Facebook. Dar e posibil ca acest lucru sa devina istorie, caci fondatorul retelei de socializare, Mark Zuckerberg, a oferit un indiciu despre o posibila disparitie a news feed-ului.…

- In timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business Insider.…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- In cadrul analizei au fost determinate cheltuielile efectiv realizate anul trecut, aferente acelor lucrari de construcții a caror valoare totala depașește un milion de lei, acoperind 97% din Lista programului de investiții ale municipiului Arad. Din 151 de milioane alocate construcțiilor pentru 2017,…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, nu a fost singur cand a creat de la zero cea mai mare companie de retail online, pe care analistii o estimeaza ca fiind prima companie din lume cu potentialul de a atinge valoarea de o mie de miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Sotia sa,…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- Consiliul Județean Suceava va imparți astazi celor 114 primarii o suma de 18,685 milioane de lei, din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele catre primariile sucevene vor fi imparțite intr-o ședința extraordinara a deliberativului județean. Proiectul de…

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat de curand ca pregateste modificari substantiale la algoritmii retelei sociale, astfel ca postarile prietenilor vor aparea mai des in news feed, in detrimentul celor publicate de companii si organizatii media. Iar deja unii utilizatori au observat aceste schimbari.…

- Jeff Bezos a devenit saptamana aceasta cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea sa neta a urcat la 105,1 miliarde de dolari, doborand astfel recordul stabilit de Bill Gates in 1999. Seful Amazon il inlocuise pe Gates la varful topului celor mai bogati oameni din lume inca din octombrie…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Averea lui Bezos, in varsta de 53 de ani, s-a marit cu 1 miliard de lire sterline luni, cand acțiunile Amazon au crescut cu 1,4%. Creșterea prețului acțiunilor companiei Amazon a facut ca omul de afaceri, care s-a nascut in New Mexico, sa fie, oficial, cel mai bogat om din lume, incepand de…

- Anul 2017 s-a incheiat, ceea ce i-a adus lui Warren Buffett o victorie categorica intr-un pariu pe care l-a facut in urma cu un deceniu, potrivit Business Insider. Presedintele Berkshire Hathaway, a pariat un milion de dolari in 2007, pe ideea ca indexul bursier S&P 500 va depasi o selectie…

- Warren Buffett spune ca, peste zece ani, industria de retail nu va mai arata nici pe departe ca cea de acum. „Departamentele magazinelor sunt online acum”, spunea investitorul miliardar, potrivit Business Insider. Piata de retail „la tejghea” este pe moarte, iar acest lucru se datoreaza…

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…