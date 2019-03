Cat castiga Ariana Grande pentru un concert la Gay Pride-ul din Manchester!

Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande se va intoarce la Manchester pentru prima data din 2017 pentru concerta in cadrul Manchester Pride. Cantareața de 25 de ani a anunțat ca va participa pe 25 august la Mayfield Depot, in Manchester. In mesajul de pe Twitter in care a anunțat ca "Inca lucram la ceva mai special pentru voi.…

- The Beatles a ocupat, in urma cu 55 de ani primele trei locuri din topul american al single-urilor cu „Can"t Buy Me Love", „Twist and Shout" si „Do You Want to Know a Secret?". Albumul „Thank U, Next" este al doilea lansat de Grande in ultimul an. Cele trei piese fac parte de pe acest al cincilea material…

- Biletele pentru cele doua weekenduri la festivalul Coachella Valley Music and Arts Festival 2019 au fost sold out dupa sase ore, potrivit Billboard, scrie news.ro.In 2017 si in 2018, biletele au fost vandute in trei ore. Biletele pentru acces general au avut pret de 429 de dolari pentru…

- Ariana Grande (25) de ani, a primit premiul Billboard pentru „Femeia Anului 2018” la evenimentul „Femei in Muzica”, organizat la New York. „Este un moment foarte special. Vreau sa spun ca este interesant pentru mine ca acest an a fost cel mai bun din cariera mea, dar cel mai greu din viața mea personala”,…

- Ioana Uricaru, regizoarea filmului Lemonade, este primul regizor roman nominalizat in categoria "Someone to Watch la Independent Spirit Awards, cele mai importante premii pentru filme independente in Statele Unite.

- Ariana Grande a obtinut cel mai bun debut al unui videoclip muzical din istoria platformei YouTube cu noua sa piesa ''thank u, next''. Potrivit datelor prezentate de Billboard si confirmate de YouTube, ''thank u, next'' a inregistrat 55,4 milioane de vizualizari in primele 24 de ore.

