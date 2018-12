Stiri pe aceeasi tema

- Un cumul de factori stresanți pentru investitori au creat panica pe bursele europene, joi. Pierderile sunt cele mai mari din februarie 2018, iar bursele au atins minimul ultimilor doi ani, potrivit Bloomberg.

- Adina Buzatu si-a recuperat pagina de Instagram dupa ce a fost atacata de hackeri Adina Buzatu a ramas recent fara cele doua conturi de Instagram, dupa ce hackerii au reusit sa ii sparga parolele. Cunoscuta stilista a apelat la specialisti in IT si la reprezentatii retelei de socializare incercand sa…

- Kosovo nu a reusit sa obtina un numar suficient de voturi pentru a deveni parte a organizatiei internationale de politie Interpol nici macar dupa al doilea tur al votului marti, in cadrul celei de-a 87-a Adunari Generale a Interpol din Dubai, relateaza agentia de presa macedoneana MIA preluata de…

- Rusia va inregistra cele mai mari pierderi de venituri in urma reglementarilor care impun utilizarea unor carburanti mai putin poluanti pentru navele maritime, incepand din 2020, intrucat cel mai mare exportator de pacura nu pare pregatit pentru schimbare, transmite Bloomberg, informeaza News.ro.Rafinarii…

- In Statele Unite, 20 de persoane si-au pierdut viata intr-un grav accident rutier care a avut loc in statul New York. O limuzina a lovit cu viteza un automobil aflat in parcarea unui restaurant.

- Roman Abramovic a scos la vanzare clubul britanic Chelsea Londra. Miliardarul rus solicita 3,3 miliarde de euro in schimbul formatiei pe care o detine din 2003, anunta Bloomberg. Potrivit sursei citate, Roman Abramovic a refuzat recent o oferta de 2,5 miliarde de euro.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa in perioada 25 septembrie - 1 octombrie, ca membru al delegatiei Romaniei condusa de presedintele Klaus Iohannis, la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care vor avea loc la sediul organizatiei, din New…

