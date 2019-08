Stiri pe aceeasi tema

- Catastrofele naturale si dezastrele provocate de om au fost responsabile pentru decesul a peste 5.000 de persoane si au generat pierderi economice de 44 miliarde dolari (39,7 miliarde euro) in primul semestru la nivel mondial, potrivit unui studiu preliminar al grupului elvetian de

- Catastrofele naturale si dezastrele provocate de om au fost responsabile pentru decesul a peste 5.000 de persoane si au generat pierderi economice de 44 miliarde dolari (39,7 miliarde euro) in primul semestru la nivel mondial, potrivit unui studiu preliminar al grupului elvetian de reasigurari Swiss…

- Conform acestui studiu, pierderile economice provocate de catastrofele naturale si dezastrele cauzate de om in primul semestru al acestui an sunt mult sub media de 109 miliarde dolari inregistrata in prima jumatate a ultimilor zece ani si, de asemenea, sub pierderile de 51 miliarde dolari inregistrate…

- pe fondul evoluției pozitive a vanzarilor și a marjei operationale din T2 Sphera Franchise Group („Sphera”) raporteaza vanzari consolidate in valoare de 446 milioane RON pentru prima jumatate a anului, reprezentand o creștere de 27,3% fața de perioada similara a anului precedent. Aceasta performanța…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat, in primele sase luni din acest an, o pierdere neta de 20,8 milioane de lei (4,4 milioane de euro), cauzata de constituirea unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte. In...

- Aproape 5.000 de misiuni si amenzi de peste 126.000 de lei au fost aplicate de catre jandarmi in primul semestru al acestui an In primele șase luni ale anului 2019, jandarmii au executat pe raza judetului Alba un numar de 4.929 de misiuni specifice. Din totalul misiunilor, pe linie de ordine publica…

- Taierea padurilor din ultimii 20 de ani in zona Rucar, județul Argeș, alaturi de schimbarile climatice sunt principalele motive pentru care s-a produs dezastrul natural la care am fost martori zilele trecute. ”Ploile torențiale de vineri, 5 iulie, ne-au aratat consecințele activitaților forestiere realizate…

- Adriana Stoicescu, vocalul președinte al Tribunalului Timiș, care nu se ferește sa-și exprime public punctul de vedere pe subiecte sensibile, deplange intr-un nou mesaj soarta justiției in Romania, manifestandu-și in același timp scepticismul fața de Acordului Politic National semnat de PNL, USR, PMP…