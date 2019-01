Cat au castigat sau pierdut romanii cu economii in fonduri mutuale in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca vorba buna mult aduce. Zicala a fost pusa in practica in cazul negocierilor dintre consumatori si banci si ambele parti au avut de castigat. Toate cazurile rezolvate prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar au adus un beneficiu de 1,015 milioane…

- Romanii au retras anul trecut 3,5 mld. lei (752 mil. euro) din fondurile de investitii deschise locale, iar numarul investitorilor a ajuns sub 300.000, dupa o scadere de aproximativ 8% la nivelul ultimelor 12 luni.

- Lotul national al Romaniei de Jiu Jitsu a participat la Campionatul European destinat aspirantilor si juniorilor, competitie ce a avut loc la Lund, in Suedia. Romanii au reusit sa castige 7 medalii cu cei 7 sportivi care au fost deplasati la competitie. Dawoud Nora a castigat singura medalie de aur…

- Discutia a fost prilejuita de curatorii expozitiei 'Românii spre Marea Unire', deschisa în preajma Centenarului la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT). Istoricul Ioan Bolovan a explicat cu aceasta ocazie ca unirea de la 1859 s-a realizat în conditiile…

- Pe langa marele premiu de peste 22 milioane de forinți (circa 68.000 euro), cei doi tineri sunt invitați sa cante la Festivalului Sziget, cel mai tare festival de muzica din Ungaria. Piesa lor se bucura de aprecieri si pe Youtube, avand peste 3,7 milioane de vizualizari, in mai putin de o…

- Aproape 40% din romani traiesc de pe o zi pe alta si au cheltuieli lunare obligatorii identice cu venitul incasat, arata un studiu dat publicitatii. Mai mult de jumatate din romani au credite, subliniaza aceeasi cercetare.

- Pana in anii 2000 imbatranirea rapida a populației era ceva care afecta doar un grup mic de economii avansate. In zilele noastre țarile risca sa intampine aceste probleme inca intr-un stadiu incipient al dezvoltarii lor economice, scrie digi24.ro. „Cand in Suedia, Norvegia sau Germania gradul de…

- Mutare de ultima ora a ANAF. Dupa ce a inceput sa impoziteze fotografii sau pe cei care inchiriaza spații pentru nunța, ANAF a pus gand rau unei noi surse de bani. Vorbim despre jocurile de pariuri. Mii de romani s-au trezit in aceste zile cu somații de plata acasa. ANAF le cere sa declare veniturile…