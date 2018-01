Stiri pe aceeasi tema

- FBI va informa publicul si companiile private din SUA in legatura cu toate incercarile Rusiei, dar si ale altor state, de a se interveni in alegerile intermediare din vara acestui an prin intermediul dezinformarilor si...

- Actorul Brad Pitt a oferit, in cadrul unei licitatii, 120.000 de dolari pentru a urmari un episod din „Game of Thrones” impreuna cu Emilia Clarke, actrița care joaca unul dintre personajele principale ale popularului serial, scrie Variety, citata de News.ro. Licitatia a avut loc simbata noapte, la Los…

- Consilierul judetean Dumitru Dobrica a platit in 2013 o excursie la Viena si bilete la concerte pentru Valeriu Zgonea si actuala sotie in schimbul sprijinului pentru numirea fiicei sale intr-o importanta functie publica, potrivit rechizitoriului prin care fostul presedinte al Camerei Deputatilor…

- Corriere Dello Sport anunta ca Gerard Deulofeu (23 de ani) va pleca de la Barcelona dupa transferul lui Philippe Coutinho, in schimbul a 160 de milioane de euro. Transferul brazilianului a insemnat automat scoaterea din primul “11” a lui Deulofeu, cel care a jucat in banda stanga a terenului de…

- Brad Pitt isi revine rapid dupa divortul de Angelina Jolie. Actorul a luat recent parte la un eveniment caritabil organizat de Sean Penn si a licitat 120.000 $ pentru a petrece cateva ore in compania frumoasei Emilia Clarke.

- Brad Pitt a oferit 120.000 de dolari pentru a urmari un episod din „Game of Thrones” alaturi de protagonista serialului, actrita britanica Emilia Clarke, in cadrul unei licitatii caritabile, potrivit Variety.

- Brad Pitt a oferit 120.000 de dolari la licitatie pentru a urmari un episod din "Game of Thrones" cu una dintre actritele cunoscutului serial TV, Emilia Clarke. In cele din urma, un alt barbat, care a oferit 160.000 de dolari, a castigat licitatia, informeaza Variety.

- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- Serialul „Game of Thrones" nu va reveni pe ecrane în 2018, au anuntat oficialii HBO. Canalul american HBO a confirmat joi ca fanii vor trebui sa astepte anul viitor pentru a cunoaste deznodamântul celebrei saga de fantasy medieval, relateaza AFP si DPA. Totusi,…

- Andreea Marin a decis sa plece in Austria inainte de Revelion si s-a cazat la Hotelul Gut Brandlhof, aflat la poalele muntilor, in regiunea Steinemes Meer, la 5 km de Saalfelden si la aproximativ 50 km de Salzburg.

- Un consilier local din Targu-Mureș publica pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu un contract pe care primaria l-ar fi incheiat cu firma care o reprezinta pe cantareața Andra, pentru o prestație susținuta de aceasta in luna martie 2017.

- Celebra publicatie americana Rolling Stone, inființata in urma cu 50 de ani, are un nou acționar majoritar, Penske Media care detine 51% din totalul acțiunilor, la un preț care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzacției. Fostul proprietar, Wenner…

- Indicele Robor la 3 luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scazut la nivelul de 2,09%, cel mai mic din ultima luna, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a României (BNR).

- Rolling Stone, revista infiintata in urma cu cinci decenii, are un nou actionar majoritar, Penske Media, dupa ce aceasta companie a cumparat 51% din totalul actiunilor, la un pret care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Fostul proprietar,…

- Sezonul al 8-lea și ultimul al serialului „Game of Thrones”, ecranizare a seriei de romane „Cantec de gheața și foc” a lui George R.R. Martin, va fi difuzat de HBO in 2019, relateaza joi site-ul francez premiere.fr.Citește și: Declarație incredibila a unui fost ministru! Ce n-au avut romanii…

- GAME OF THRONES. Sophie Turner, care joaca rolul Sansei Stark, intr-un interviu pentru Variety. "Am inceput filmarile in octombrie și am realizat 10% din producție", a spus actrița. "Nu, lasand gluma la o parte, ne raman inca șase sau șapte luni", a adaugat Sophie Turner. GAME OF THRONES.…

- Un barbat deghizat in Moș Craciun i-a urat, de la Parlament, liderului PSD, Liviu Dragnea „un loc la Jilava”, ministrului de Interne Carmen Dan „un barbat”, iar președintelui Klaus Iohannis „un nou loc in CSAT”. Conform unor surse, barbatul deghizat ar fi consilier USR, insa reprezentantul USR, Claudiu…

- Uber nu incalca nici o lege, dar nici nu respecta una, pentru ca nu exista, de aceea compania propune mai multe forme de reglementare, printre care și modelul lituanian, a declarat miercuri Alexandra Corolea, purtator de cuvant al Uber pentru zona Balcani, in cadrul unei conferințe. „In momentul de…

- Procurorii ieseni instrumenteaza un dosar penal in care mai multi bolnavi si rude ai acestora sunt cercetati pentru dare de mita. In mijlocul investigatiei se afla chirurgul Eugen Bitere, asupra caruia planeaza suspiciuni privind comiterea a nu mai putin de 19 fapte de coruptie.

- Actrita Sophie Turner, Sansa Stark in serialul “Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor), a anuntat ca ultimul sezon al productiei HBO va fi difuzat abia in 2019. Intr-un interviu acordat Variety , Sophie Turner a precizat ca sezonul al 8-lea din serialul “Game of Thrones” va fi lansat abia in 2019, desi…

- Sezonul al 8-lea și ultimul al serialului „Game of Thrones”, ecranizare a seriei de romane „Cântec de gheața și foc” a lui George R.R. Martin, va fi difuzat de HBO în 2019. Anunțul a fost facut de actrița Sophie Turner, care joaca rolul Sansei, într-un…

- Sezonul al 8-lea și ultimul al serialului "Game of Thrones", ecranizare a seriei de romane "Cantec de gheața și foc" a lui George R.R. Martin, va fi difuzat de HBO in 2019, relateaza joi site-ul francez premiere.fr. Anunțul a fost facut de actrița Sophie Turner,…

- Angelina Jolie si Brad Pitt au ajuns la o intelegere de dragul celor sase copii, potrivit publicatiei Inquistir. Vor petrece Craciunul impreuna, dar acest lucru nu inseamna ca se vor impaca, ci doar ca vor incerca sa interactioneze ca o familie obisnuita, lipsita de disensiuni in perioada sarbatorilor…

- Jon Snow nu știe, dar Sansa Stark pare ca ne poate lamuri cu multe detalii, inclusiv cu data la care va aparea noul și ultimul sezon din Game of Thrones. Intr-un interviu pentru publicația Variety, Sophie Turner a confirmat ultimele luni de speculație: noul sezon Game of Thrones nu apare in 2018, ci…

- Matt și Mike Schlepp sunt doi tineri care au vrut cu orice preț sa arate ca Brad Pitt. Gemenii din America au platit fiecare cate 20 000 de euro pentru a avea chipul mult dorit. Matt și Mike Schlepp sunt doi tineri care au vrut cu orice preț sa arate ca Brad Pitt. Gemenii din America au platit fiecare…

- Disperata ca sotul si-a gasit o amanta, Marina Vornicu din Chisinau a apelat la o vrajitoare. Astfel spera sa-si intoarca barbatul acasa. Numai ca vrajitoarea i-a dat un verdict neasteptat.

- Exista o multime de obiecte stranii care ajung la casele de licitatie. O bucata din tortul de nunta al printului Charles si a printesei Diana a fost vanduta in 2015 pentru suma de 1.300 de dolari. Insa, recent, a fost vanduta lenjeria...

- Primul Escape Room mobil Game of Thrones din Europa se va desfasura la Galati si va desfasura la Shopping City Galati. Concept unic, creat in premiera de HBO Romania, Escape Room-ul asteapta fanii indragitului serial din 24 noiembrie 2017 pana pe 15 decembrie 2017 in incinta mall-ului galatean, in intervalul…

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- Avocatul britanic, James Ramsden QC, desemnat pentru a fi consilierul juridic direct al Reginei, a fost angajat de controversatul afacerist, Ilan Shor sa investigheze furtul miliardului din Republica Moldova. Despre aceasta anunța thetimes.co.uk, care precizeaza ca astfel, Ilan Shor vrea sa-și demonsreze…

- Olimpia Satu Mare a cedat, scor 2-4, in deplasarea de la Targu Mureș in disputa cu echipa locala. Situația la Olimpia devine, pe zi ce trece, tot mai tensionata din cauza problemelor financiare acute pe care le acuza satmarenii. "Sper sa o scoatem la capat pana in iarna dupa care ne vom putea organiza…

- De cateva zile bune, Angelina Jolie tine primele pagini ale tabloidelor internationale. Se zvoneste ca superba actrita si-ar fi refacut deja viata, la un an de divortul de Brad Pitt, si ca e gata sa faca, din nou, pasul cel mare. Se pare ca ea a planuit deja evenimentul, dar vrea sa-l tina secret pe…

- O femeie care a aratat degetul mijlociu catre coloana oficiala a președintelui american Donald Trump, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe langa aceasta a declarat luni ca a fost concediata pentru gestul ei, relateaza marți DPA.Gestul de revolta al lui Juli Briskman a fost fotografiat de…

- Parlamentul a cheltuit peste 11 milioane de lei pentru Adunarea Parlamentara a NATO. Aleșii au ramas cu 3 limuzine de lux, calculatoare și imprimante. Potrivit unei situații transmise la solicitarea Libertatea, cele doua Camere ale Parlamentului au cheltuit pentru marele eveniment, impreuna, 11.679.425…

- Presa din Statele Unite ale Americii a venit cu informatii legate de faptul ca PSD ar fi platit diferite sume de bani pentru a facilita intalnirile cu Donald Trupm. PSD ar fi achitat 100.000 de dolari unei firme de lobby din SUA, Madison & Co, pentru a facilita intalniri ale liderului social-democrat…

- Marți seara a fost o adevarata parada a costumelor de Halloween, iar cuplurile celebre de peste Ocean, alaturi de copiii lor, s-au pregatit pentru cele mai infricoșatoare petreceri cu personaje fictive. De la Khloe Kardashian și Tristan Thompson, la familii celebre precum cea a lui Justin Timberlake…

- Foarte multe slujbe sunt amenintate de dezvoltarea tehnologica si de automatizarea proceselor. Totusi, unele joburi pot fi facute doar de oameni. Upwork dezvaluie care este abilitatea pe care trebuie sa o deprinzi pentru a fi platit regeste si care-ti asigura un viitor

- Țepar condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a cumparat in leasing patru mașini Mercedes și nu a mai platit ratele Un barbat a fost condamnat in Alba la inchisoare cu executare pentru inșelaciune. Sturz Ovidiu Aurel este acuzat ca a achiziționat in sistem leasing, in calitate de imputernicit al…

- Site-ul calitateaer.ro este dedicat informarii publicului in timp real privind parametrii de calitate a aerului, monitorizati in cele peste 100 statii de pe toata suprafata Romaniei care alcatuiesc Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA). HARTA Pentru a dispune de datele existente…

- Fenomen spectaculos, LA NOAPTE, pe cer! Ploaie de meteori Orionide Orionidele, ploaia de meteori, vor putea fi vizibile pe cerul senin in acest sfarsit de saptamana. In timpul fenomenului, meteoritii vor cadea cu o viteza de 65 de kilometri pe secunda. Orionidele vor avea loc pe data de 21 octombrie,…

- Dragi telespectatori NASUL TV original, Paul Alexandru Moraru sustine ca mi-a dat 200.000 de euro ! 1. E o minciuna sfruntata. 2. Am aflat ca a incasat bani de la SRI ! Foarte mult bani ! Dar nici chiar atit de multi bani ! Nu cred ca SRI i-a platit 200.000 de euro ! Refuz sa cred ca SRI arunca atitia…