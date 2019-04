Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra și Romania sunt lideri in regiune la capitolul creștere economica. Potrivit unei analize publicate de PoștadeȘtiri, Republica Moldova a inregistrat un avans de 4% și se afla pe locul 2, dupa Romania, care are un avans de 4,10%.

- In luna ianuarie, resursele de energie primara au crescut cu 0,5%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,7%, fața de aceeași perioada a anului precedent; importul de electricitate a inregistrat o creștere de 200,8% fața de ianuarie 2018, cu un plus de 268 de milioane de kWh, conform INS.Principalele…

- Senatorul Serban Nicolae, initiatorul unei propuneri legislative privind repatrierea rezervelor de aur ale BNR, considera ca Romania isi poate permite, in prezent, ‘sa-si tina rezerva de aur in propriul teritoriu’, pentru ca are o crestere economica sustenabila si o inflatie tinuta sub control. ‘E o…

- Pachet generos de dotari standard-Noua Mazda3 continua sa consolideze poziționarea premium Mazda, iar acest lucruse traduce printr-o echipare standard foarte bogata în materie de confort, tehnologiide siguranța și design. Una dintre cele mai importante noutați…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 4,1%, fata de 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), mult sub estimarile Comisiei Nationale de Prognoza insa in ton cu cele ale institutiilor europene. La inceputul lui 2018, Comisia Nationala de Prognoza…

- Autoritatile romane ar trebui sa tina cont de factorii externi si de realizarile efective ale agentilor economici atunci cand analizeaza cresterea economica a tarii, nu sa se bazeze doar pe majorarea Produsului Intern Brut, a afirmat, vineri, presedintele Camerei de Comert a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban,…

- Comisia Europeana estimeaza ca Romania va inregistra o crestere economica de 3,8%, in acest an, laolalta cu o inflatie de 3,3%. Oficialii europeni analizeaza, in cel mai recent raport, si impactul ordonantei lacomiei.

- Ordonanța lacomiei. La cat se ridica „foamea de bani”? Ordonanța lacomiei nu e o surpriza. Cine ar fi studiat puțin mai mult de exemplu ce a facut guvernul din Budapesta, ar vedea ca multe elemente sunt comparabile cu ce s-a facut la noi, la noi doar puțin mai agresiv. Nu e o surpriza, pentru ca programul…