Cât ajunge coşul de cumpărături pentru Crăciun la supermarketurile din Iaşi? Am incercat sa alegem pentru cosul nostru de cumparaturi produse care se gasesc in toate magazinele, acelasi brand, insa acolo unde nu am gasit aceeasi firma, am ales pretul cel mai mic de la raft, de regula produsele proprii (Ex: faina, orez, ulei). In cosul ales sunt urmatoarele produse: un kilogram pulpa de porc, un kilogram de pulpe de pui superioare, un kg de orez, cate un kg de ceapa, morcov, cartofi, ardei Kapia, varza, portocale, mere Golden, rosii si castra (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai talentati creatori de produse handmade din Iasi si-au dat intalnire la parterul Iulius Mall, zona Starnet, in perioada 14 – 23 decembrie 2018. Acestia ii asteapta pe clienti cu cele mai frumoase articole, pe care le-au lucrat manual, cu multa migala si drag, pentru a fi daruite de Craciun. Jucarii,…

- Daca intr-un restaurant se asculta muzica clasica, clientul are tendinta de a supraestima calitatea produselor oferite, pe care le asociaza cu muzica pe care o aude, ceea ce il determina sa plateasca mai mult decat ar trebui. Acelasi principiu se confirma si daca intr-un intr-un magazin de…

- Tudor Niream, un baiat in varsta de de 15 ani din Zalau, județul Salaj, elev la Colegiul Național Silvania din Zalau, a disparut fara urma, in seara zilei de 23 noiembrie, iar acum a fost dat in urmarire naționala. In acea zi, baiatul se afla la bunici, in satul Recea Mare, același județ, cand le-a…

- Ca in fiecare an, sarbatorile de iarna sunt intampinate la Palas intr-un decor de poveste. Joi seara, la ora 19.00, s-au aprins luminitele de Craciun. Aprinderea luminitelor a reprezentat un moment special si pentru ca s-a facut in timpul unui concert extraordinar al Filarmonicii deStat „Moldova" Iasi.…

- Comisia Europeana a dat un nou regulament pentru comerțul electronic, iar discriminarile de acest fel vor fi interzise, chiar in luna cadourilor, cand toata lumea se pregatește pentru Craciun. Așa ca, din 3 decembrie vom avea liber la cumparaturi online pe orice site din Europa. Geoblocarea, sau mai…

- Doua targuri de iarna se deschid in perioada urmatoare la Iasi. In perioada 26 noiembrie - 27 decembrie, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, dar si in Piata Unirii va avea loc „Targul de iarna", in cadrul caruia producatori si comercianti vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de…

- Cu o perseverenta si-o insistenta ce tin mai degraba de patologia minciunii, suntem jigniti in continuare de niste zgomotosi care sustin ca la Piatra Neamt am avut parte, vineri – 19 octombrie, de un eveniment nemaipomenit care a asamblat sportul de performanta cu promovarea pe plan national si international…

- Cazul Roxanei , fetița de 9 ani din localitatea vasluiana Pușcași, care mergea la școala flamanda și visa la un piure cu carne a impresionat o lume intreaga. La familia din Pușcași au ajuns ajutoare din toata țara! Roxana mai are trei frati, iar unul dintre ei a abandonat scoala tocmai din cauza saraciei.…