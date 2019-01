Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a spus cat a reușit sa slabeasca dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara. Actrița Adela Popescu a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu o luna. Vedeta a reușit sa scape rapid de kilogramele in plus pe care le-a acumulat pe perioada sarcinii. In cadrul emisiunii "Vorbește lumea",…

- Radu Valcan și Adela Popescu nu se pot bucura in totalitate de nașterea celui de-al doilea fiu, care a implinit o luna de cand a venit pe lume. Cei doi trebuie sa stea cu maști medicinale pe fața din cauza faptului ca sunt raciți. Cei doi iau toate masurile de prevenție cuvenite. "Va oblig frumos sa…

- Adela Popescu este foarte fericita dupa venirea pe lume al celui de-al doilea copil. Marți, ea și-a surprins fanii cu un videoclip emoționant in care apare și micuț Andrei. Adela Popescu i-a facut baița de seara micuțui Andrei și a impatașit cu fanii ei de pe Instagram cateva imagini emoționante. Vedeta…

- Dupa multe așteptari, Adela Popescu a dezvaluit care va fi numele celui de-al doilea copil. Vedeta a devenit mama pentru a doua oara pe data de 9 decembrie. Adela Popescu a facut anunțul mult așteptat Pe cel de-al doilea copil al prezentatoarei il va chema Andrei. Invitata intr-o emisiune TV, Adela…

- Adela Popescu a trecut prin momente foarte grele in timpul celei de-a doua nașteri. Vedeta a povestit la o emisiune de televiziune despre experiența traita. Adela Popescu a povestit, la emisiunea Vorbește lumea, difuzata de Pro TV, despre experienta nasterii. „Intrasem un pic in panica, imi doream…

- Adela Popescu a fost vizitata de cea mai buna prietena imediat dupa ce a nascut. Adela Popescu a devenit mamica pentru a doua oara. Vedeta și partenerul ei de viața, Radu Valcan, au devenit parinții unui baiețel. Imediat dupa ce a nascut, vedeta a fost vizitata de partenerul de viața, dar și de prieteni.…

- Adela Popescu (32 ani) și soțul ei, Radu Valcan (41 ani), au devenit parinți pentru a doua oara. Adela a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, dupa ce și-a ținut fanii in suspans pentru cateva saptamani. Micuțul a venit pe lume duminica dimineața, la ora 10:16, avand o greutate de 3,430 kg și o…

- De patru sezoane, Radu Valcan modereaza reality-show-ul “Insula iubirii”, in care cuplurile ajung fie in fața altarului, fie pe drumuri separate. Daca in alte show-uri de genul moderatorul ajunge sa nașeasca participanții, soțul Adelei Popescu nici nu vrea sa auda. Radu Valcan spune ca nu amesteca familia…