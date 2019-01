Cat a pierdut America in criza dintre Trump si opozitie

Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul care afecteaza de 21 de zile agentiile guvernamentale federale din Statele Unite, generat de disensiunile presedintelui Donald Trump cu opozitia democrata din Congres, a produs pierderi de 3,6 miliarde de dolari pentru economia americana, estimeaza agentia de evaluare S&P, potrivit mediafax.Citește…

- Noul presedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat ca ar fi deschis posibilitatii ca SUA sa opereze o baza militara pe teritoriul Braziliei, o miscare care ar marca schimbarea directiei politicii externe a tarii. Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei…

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitatii a ajuns la concluzia ca incalzirea globala afecteaza mediul natural si va avea ca urmare cresterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetatie recente din California, informeaza dpa.…

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati din America…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani. "In ceea ce priveste grupul, armata noastra este pregatita. Vom putea trimite…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani. Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse…