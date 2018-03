Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, In 2016, pensia medie lunara a fost…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- Pensiile militarilor care au lucrat in SRI sunt administrate si platite de Casa de Pensii Sectoriala a SRI. Pensiile speciale administrate de Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI au costat bugetul de stat 585,02 milioane lei in anul 2017, cu 41,5% mai mult decat in anul 2016, reiese din datele pe…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In 2016, pensia…

- De la 1 aprilie curent, pensiile pentru limita de varsta și cele de dizabilitate vor fi indexate cu 6,6%, potrivit unei hotarari aprobate astazi de Executiv. Astfel, marimea medie a pensiei pentru limita de varsta se va majora cu 96,36 de lei, pensiile de dizabilitate vor spori in medie cu 75,82 lei,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 15 martie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial.Astazi actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial al…

- Pensia speciala este un venit care se ofera anumitor categorii profesionale, dincolo de principiul contributivitații. Adica exista persoane care iau mai mult decat au contribuit la fondul de pensii in viața lor. Pe de alta parte, cei care iau pensii normale au o limitare dincolo de care nu au cum sa…

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private au fost cele mai cautate beneficii extrasalariale anul trecut, pentru angajatii din Romania, potrivit unui studiu publicat miercuri de platforma BenefitOnline.ro. Anul trecut, cele mai accesate beneficii…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Consilierii locali baimareni au votat marti, 12 martie, in unanimitate, proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret si sport, aferent…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- Olar iși retrage semnatura de pe proiectul privind pensiile speciale pentru primari, pe care l-a inițiat: La vot, voi vota pentru!, a spus deputatul, fost primar, el precizand ca nu știa ca exista o decizie a partidului, care nu susține ideea de pensii speciale. ”Dumneavoastra le spuneți pensii speciale,…

- Romanii se revolta de fiecare data cand, in spatiul public, apar informatii despre pensiile speciale ale anumitor categorii sociale. Asa numitele pensii nesimtite sunt de ordinul zecilor de mii de lei, in conditiile in care foarte multi pensionari traiesc la limita subzistentei.Citeste si:…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii ianuarie 2018, de 9.041, cei mai multi, 3.459, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.821 lei, din care 12.652 lei cota suportata din bugetul de stat, iar…

- 200 de persoane primesc pensii speciale în județul Cluj, cea mai mare fiind de peste 28.000 de lei pe luna. ”La sfârsitul anului trecut figurau în plata 223 de persoane, beneficiare de pensie de serviciu (pensie speciala – n.r.) - magistrati,…

- Peste 200 de pensii speciale la Cluj. Cine incaseaza mai mare suma Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Reprezentantii CJP Cluj au declarat miercuri ca, în total, cuantumul pensiilor…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti raport de respingere propunerii legislative care vizeaza abrogarea pensiilor speciale. Senatorii PNL si PMP s-au abtinut de la vot. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propun restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, numarul celor care beneficiaza de pensii de serviciu instituite prin legi speciale este de 184.000 de persoane, iar bugetul total pentru aceste pensii speciale a fost de 6,6 miliarde de lei in 2017. „Pensiile speciale ale civililor si militarilor…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- "PSD-ul va majora punctul de pensie. Eu am intrebat intotdeauna cu ce bani se va realiza aceasta majorare. Anul trecut s-au luat banii de la investiții, de la dezvoltare și transporturi și s-au dat la pensii și salarii. Cred ca și in acest an se va intampla la fel. Diferența uriașa dintre pensiile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca se lucreaza la o reorganizare a Casei de Pensii pe fondul adoptarii legii de pensii, motivand ca recalcularea nu este posibila cu actualul numar de functionari, potrivit Romania TV. Ma uit la televizor si vad in fiecare zi o noua varianta a legii…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Pensiile speciale din MApN si din alte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, administrate si platite de Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a Ministerului Apararii, au costat bugetul de stat peste 2,82 de miliarde de lei in 2017, arata datele CPS a Ministerului…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai multi, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.778 lei, din care 12.601 lei cota suportata din bugetul…

- La 31 decembrie 2017, judetul numara 79.320 de pensionari. Din datele prezentate de directorul Casei Judetene de Pensii, Dorin Braila, aflam ca 53.033 sunt pensii pentru limita de varsta si anticipate, pensia medie lunara fiind de 1.226 de lei; 1.427 sunt pensii anticipate, din care simpla…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- Topul celor mai mari pensii speciale din Romania. Procurorii și judecatorii caștiga peste 13.000 lei, urmați de aviatori și foștii angajați ai Curții de Conturi. Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- Aproape 9.000 de pensionari de lux costa statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiaza de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pentru beneficiarii Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor,…

- Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice, informeaza Agerpres.ro. Care sunt celelalte categorii norocoase de pensionari…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferenţa…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice.De legea nr 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Guvernul a decis printr-o ordonanța de urgența ca pensiile speciale pot fi cumulate cu pensiile publice pentru limita de varsta. Asta deși Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, declarase la sfarșitul lunii decembrie ca cei care au mai multe tipuri de pensii vor terbui sa aleaga una dintre ele. Ministrul…