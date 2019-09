Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment si cum a fost revederea cu Traian Basescu! Elena Udrea a trait ieri emotiile pe care le visa de multa vreme, dupa cum a declarat. Si-a botezat fetia, pe micuta Eva Maria ce a venit pe lume in timp ce mama ei traia departe de Romania, in Costa…

- Elena Udrea face azi botezul fiicei sale Elena Udrea a revenit in tara dupa mai bine de 1 an petrecut in Costa Rica, iar acum se pregateste intens de botezul fiicei sale si a lui Adrian Alexandrov, micuta Eva Maria. Marele eveniment va fi, asa cum isi doreste Elena Udrea, unul cat se poate de discret,…

- Zi cu multe emoții și bucurie pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Cei doi mandri parinți și-au creștinat fetița, pe micuța Eva Maria, in cadrul unei slujbe de vis, care nu a fost insa fara mici incidente. Mai exact, o femeie a cazut pe scari, imediat dupa ce s-a terminat evenimentul.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, iși boteaza, astazi, fetița. Eva Maria va fi creștinata va fi botezata la Manastirea Casin de langa Arcul de Triumf. Conform declarațiilor facute de fostul ministru, fetița va avea doua perechi de nași, una din partea mamei și alta din partea tatalui, Adrian…

- Elena Udrea isi vede astazi visul cu ochii. Dupa o perioada grea, in care stat departe de tara, in urma problemelor cu legea, fostul ministru al Turismului se poate gandi, in sfarsit, doar la familie, asta pentru ca astazi isi va boteza fiica.

- Elena Udrea a lasat deoparte problemele cu legea pentru moment si se axeaza pe ultimele pregatiri pentru botezul fiicei sale, Eva Maria. Evenimentul mult asteptat are loc vineri, 20 septembrie si se anunta a fi unul spectaculos!

- Eva Maria, fetita Elenei Udrea si a lui Adrian Alexandrov urmeaza sa primeasca Sfanta Taina a Botezului in data de 20 septembrie, insa cuplul nu s-ar fi hotarat inca asupra restaurantului unde se va desfasura petrecerea de botez, potrivit unor surse apropiate familiei, potrivit observator.tv.Citește…

- In vara acestui an, Adrian Alexandrov a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro ca incep pregatirile pentru botez, iar mai apoi, pentru nunta! Iata ca, asa s-a si intamplat. Eva Maria va fi botezata in curand!