- Catedrala Mantuirii Neamului este construita in proportie de 95%, in ceea ce priveste stadiul „la rosu”, insa, potrivit Patriarhiei Romane, cea mai mare biserica din Romania mai are mult pana sa fie finalizata. Pana in acest moment s-au cheltuit 110 milioane de euro.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti ca Romania va trimite Comisiei Europene, anul viitor, studiile de fezabilitate pentru cele ttrei spitale regionale care se vor construi in Iasi, Craiova si Cluj, abia dupa ce vor fi aprobate putandu-se demara licitatie pentru executie.

- Un tablou care arata un Diavol la ușa Catedralei Mantuirii Neamului a fost dat jos de pe un perete al Memorialului Revoluției din Timișoara, iar un poster care arata un aspirator ieșind din catedrala și „inghițind” un spital, expus in Piața Unirii, a creat controverse in oraș. Totul ar fi pornit de…

- Primaria Sectorului 2 a acordat trei milioane de lei Patriarhiei Romane, pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Expunerea de motive a fost semnata de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, lider PNL. Popescu a fost criticat pentru ca a propus ca Patriarhia sa primeasca…

- Hidroelectrica informeaza ca va furniza electricitate Patriarhiei Romane pentru iluminatul Catedralei Mantuirii Neamului si a altor puncte de consum. Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania.…

- Hidroelectrica, cel mai profitabil producator de energie electrica din Romania, a semnat marți un contract cu Patriarhia Romana pentru furnizarea de electricitate. Compania de stat va alimenta atat Catedrala Mantuirii Neamului, cat și alte lacașe de cult. Compania nu a precizat nici cantitate și nici…

- Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a anunțat ca data la care spera sa fie inaugurata Catedrala Mantuirii Neamului este data de 25 noiembrie. Acest anunț vine dupa ce, recent, Primaria Capitalei și Guvernul au pompat bani serioși pentru finanțarea Catedralei. ”Prin milostivirea…