Căsuţele din lemn de la Cetatea Făgăraş au fost vandalizate Aproape toate casutele de la Cetatea Fagaras au fost vandalizate in noaptea de joi spre vineri. Potrivit polțiștilor, din unele casuțe au fost furate bunuri. Un comerciant care iși desfașoara activitatea intr-una dintre aceste casuțe, și-a gasit chioșcul spart vineri dimineața. „Cand am venit sa o deschid am vazut ca usa era sparta. Aproape toate casutele au fost vandalizate, probabil faptasii/faptasul a dat in usi cu picioarele. Nu stiu inca daca a fost luat ceva“,a declarat un comerciant pentru salutfagaras.ro. Polițiștii au fost chemați la fața locului, pentru cercetari. „In noaptea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

