Căsuță din lemn cuprinsă de flăcări, la Târgul de Paști din Piața Victoriei din Timișoara Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat in jurul orei 4.15. Pompierii militari au trimis la fața locului cinci subofițeri cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La sosirea la intervenție, incendiul se manifesta la una dintre casuțele de lemn amplasate in cadrul targului. Din fericire, construcția era goala, iar pompierii au evitat ca flacarile sa se extinda și la celelalte casuțe de lemn. La finalul intervenției, salvatorii au stabilit ca focul a pornit de la un scurtcircuit electric la un cablu electric defect. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

