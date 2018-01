Câștigurile pentru care NU trebuie să plătești IMPOZIT! Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la organizatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2018, valoarea sprijinului financiar pentru persoanele cu dizabilitati a crescut cu circa 25%, urmand ca o a doua crestere sa se inregistreze in luna iulie a acestui an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- “Având în vedere faptele abominabile prezentate de presa și de deputatul Emanuel Ungureanu, opiniei publice, îi solicit primarului Emil Boc raspunsuri publice la urmatoarele întrebari: Domnule Emil Boc, de ce ați girat susținerea financiara a …

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale investigheaza calitatea asistenței acordate tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei și Copilului, fara supraveghere medicala, noteaza NOI.md. Intr-o declarație publica, instituția anunța ca s-a autosesizat și a inițiat o ancheta…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizic a intrat in vigoare din 1 ianuarie 2018, cu o intarziere de doi ani, dupa ce a fost amanata de trei ori, insa nici acum institutia responsabila de aplicarea acesteia, potrivit unei analize facuta de bancherul.ro . Autoritatea Nationala…

- Odata cu adoptarea hotararii privind taxele și impozitele locale pentru 2018, Consiliul Local Campina a aprobat anularea datoriilor mai mici de 40 lei, calculate la 31 decembrie 2017, atat in cazul persoanelor fizice, cat și in cazul persoanelor juridice.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- Potrivit legislației, cel puțin 15 zile libere vom primi cu ocazia sarbatorilor legale din 2018: 1 și 2 ianuarie – Anul Nou, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, 6 aprilie – Vinerea Mare, 8 și 9 aprilie – Sfintele Paști, 1 Mai – Ziua Muncii, 27 și 28 mai – Rusaliile, 1 iunie – Ziua Internaționala…

- In saptamana trecuta, politistii din Alba au testat peste 1.400 de conducatori auto, privind consumul de alcool, in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea sigurantei rutiere. Politistii au depistat 17 conducatori auto ce conduceau sub influenta alcoolului. Au fost constatate 16 infractiuni rutiere,…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. "Voucherele…

- Comisiile reunite de buget au admis amendamentul propus de UDMR potrivit caruia 100% din cotele defalcate din impozitul pe venit urmeaza sa ajunga la bugetele locale. Amendamentul a fost depus dupa ce guvernul a decis scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% micșorand astfel sumele care revin…

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%. „In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din…

- Institutiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, incepand din 30 decembrie 2018, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament. …

- Conform unei propuneri legislative inițiate de 41 de parlamentari liberali și depuse la Parlament, incepand din 30 decembrie 2018 instituțiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date și informații care exista deja in sistemul public.…

- Conform unei propuneri legislative inițiate de 41 de parlamentari liberali și depuse la Parlament, incepand din 30 decembrie 2018 instituțiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date și informații care exista deja in sistemul public.…

- Instituțiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date și informații care exista deja in sistemul public, incepand din 30 decembrie 2018, conform unei propuneri legislative inițiate de 41 de parlamentari liberali și depuse la…

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de județe in vederea susținerii sistemului de protecție a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav și pentru plata asistenților maternali, potrivit unei hotarari adoptate astazi de

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de județe in vederea susținerii sistemului de protecție a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav și pentru plata asistenților maternali, potrivit unei hotarari adoptate astazi de Guvern.Suma…

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de judete in vederea sustinerii sistemului de protectie a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav si pentru plata asistentilor maternali, potrivit unei hotarari adoptate astazi de Guvern. Suma de 239,88…

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Prima Casa continua cel putin pana in 2021, dar s-ar putea adresa doar persoanelor cu anumite venituri Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a Romaniei analizeaza oportunitatea introducerii unor criterii legate de venituri pentru cei care vor beneficia pe viitor de programul "Prima Casa", insa…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, 157.798 au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul accesorii si obligatii fiscale suplimentare emise de ANAF,…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, 157.798 au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul accesorii si obligatii fiscale suplimentare emise de ANAF.…

- ANAF publica date despre angajatorii care nu au platit contributiile sociale: restante de 15,99 mld. lei/ Agentia anunta ca intreprinde demersurile legale de executare silita Datele sunt centralizate conform declaratiilor fiscale, deciziilor de impunere si deciziilor de calcul accesorii si…

- Angajatorii care nu au platit contributiile sociale: restante de aproape 16 mld. lei Din totalul de 583.170 de angajatori, 157.798 au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere…

- Datele sunt centralizate conform declaratiilor fiscale, deciziilor de impunere si deciziilor de calcul accesorii si obligatii fiscale suplimentare emise de ANAF. „Din informatiile declarate in Formularul 112 reiese ca la data de 30 septembrie 2017 acesti contribuabili aveau 2.076.097 de…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde de lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, se arata intr-un comunicat transmis marti de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).…

- Prim-vicepresedintele executiv al PMP Eugen Tomac anunta ca a depus in Parlament doua propuneri legislative care obliga institutiile publice sa afiseze pe site-urile proprii si sa actualizeze periodic informatii detaliate despre executia bugetara si despre achizitiile publice. ”Cetatenii dau socoteala…

- 96% dintre salariații sistemului sanitar se pronunța împotriva transferului contribuțiilor angajatorului în salariul de baza al angajatului. Este concluzia unei consultari publice initiate de Federatia Solidaritatea Sanitara, care releva si ca tot mai multe cadre medicale sunt nemultumite…

- Primaria Huși Cei care iși achita integral, pana la 21 decembrie inclusiv, obligațiile fiscale restante catre Primaria Huși beneficiaza de scutirea de la plata majorarilor de intarziere. Hotararea a fost aprobata in ședința Consiliului Local din 31 octombrie. Conducerea Primariei Huși a anunțat ca,…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marti, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fata de masurile fiscal-bugetare ale Guvernului. "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest…

- Totodata, polițiștii nu vor mai legitima doar persoanele care incalca legea, ci oricare persoana. Acest lucru deoarece, la art. 31, alin. 1, care detaliaza drepturile și obligațiilor polițistului, in loc de „sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori…

- Ministerul de Interne propune modificarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, care stabilește ca Poliția Româna nu se mai ocupa cu „siguranța cetațeanului”, conform Digi24.ro Concret, la art. 26 alin. 1, care detaliaza atribuțiile…

- Angajatorii ar trebui sa creasca salariul brut cu 20% pentru a nu afecta suma neta pe care o primeste angajatul în prezent, în urma transferului contributiilor, sustine Raluca Bontas, partener Deloitte România. 'Proiectul de modificare a Codului Fiscal stabileste…

- Camera Deputatilor a decis, marti, 31 octombrie, prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii insolventei persoanelor fizice pana la 1 ianuarie 2018, adoptand in acest sens Ordonanta Guvernului 6/2017 cu 264 voturi „pentru”, unul „impotriva” și doua abtineri.

- "Proiectul de modificare a Codului Fiscal stabileste reducerea impozitului pe venit la 10% si a contributiilor totale cu 2 p.p. Angajatul va datora contributia sociala de 25% si contributia de sanatate de 10%, iar angajatorul contributia asiguratorie de munca de 2,25%. Calculele arata ca, in cazul…

- Camera Deputaților a decis, marți, prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii insolvenței persoanelor fizice pâna la 1 ianuarie 2018, adoptând în acest sens Ordonanța Guvernului 6/2017 cu 264 voturi

- Legea privind split TVA, adoptata de senat. Cui se va aplica Senatul a adoptat marti proiectul de Lege de aprobare a ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA. Proiectul Legii de aprobare a Ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA a fost adoptat cu 54 de voturi „pentru"…

- Camera Deputatilor a decis, marti, prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii insolventei persoanelor fizice pana la 1 ianuarie 2018, adoptand in acest sens Ordonanta Guvernului 6/2017 cu 264 voturi "pentru", unul "impotriva" si doua abtineri.

- Camera Deputaților a decis, marți, prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii insolvenței persoanelor fizice pana la 1 ianuarie 2018, adoptand in acest sens Ordonanța Guvernului 6/2017 cu 264 voturi "pentru", unul "impotriva" și doua abțineri. Deputatul liberal…

- In ultima ședința de guvern din 25 octombrie 2017 a fost prezentata OUG prin care se propune modificarea Codului Fiscal. Principalele modificari cu implicații majore asupra activitații economice aplicabile microintreprinderilor, a impozitarii și contribuțiilor persoanelor fizice, salariați…

- Impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie 2018, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor, se arata in proiectul de Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal publicat, joi, de Ministerul…

- Reducerea si simplificarea obligatiilor la CAS ar putea asigura o diminuare anuala a "muncii la negru" de circa 10% si s-ar incasa suplimentar circa 3 miliarde lei, se arata in nota de fundamentare la proiectul de Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 pentru Codul…

- Impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie 2018, de la 16% la 10% pentru salariați, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal publicat, joi, de Ministerul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, în weekend, o actiune, cu efective marite, pe raza cartierului Marasti, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea faptelor antisociale si sanctionarea celor care încalca prevederile legale.”La data de 20/21 octombrie…