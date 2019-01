Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo, declarase miercuri, intr-o conferinta de presa, ca vara trecuta a gasit un club inglodat in datorii, pe care l-a facut functional si ca, de la restrangerea atributiilor sale, managementul este foarte prost. Presedintele executiv Adrian Ambrosie,…

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo, a declarat intr-o conferinta de presa ca vara trecuta a gasit un club inglodat in datorii, pe care l-a facut sa fie functional si ca, de la restrangerea atributiilor sale, managementul este foarte prost. Presedintele executiv Adrian Ambrosie, cel…

- Potrivit unor surse din cadrul clubului Poli Iași, directorul sportiv Tibor Selymes ar incasa 3.000 de euro pe luna, ca și președintele executiv Adrian Ambrosie, deși in ștatul de plata e trecuta suma de 1.200 de euro. Cifrele il contrazic pe Ambrosie, care susținea ca "Selymes caștiga cat mine și directorul…

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo, a reactionat dupa ce mai multe surse au anuntat ca se va incerca debarcarea lui din Copou. Ieri, la Divizia Locala, emisiune difuzata de Digi 24 Iasi, Sabo a cerut desecretizarea contractului de asociere semnat cu forul care conduce clubul, Consiliul…

- Directorul general Horia Sabo a primit o noua lovitura din partea Comitetului Director al Politehnicii Iasi. Intrunit intr-o sedinta in dupa-amiaza zilei de vineri, organismul care conduce clubul iesean a decis ca, incepand cu ziua de vineri, 23 noiembrie

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo a remis un comunicat de presa in care isi prezinta bilantul in fruntea clubului prin cateva cifre reprezentand bugetul total per sezon, bugetul de salarii si alte cateva date. Nimic nou.

- COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere materialele de presa recent aparute in spațiul public, din respect pentru cetațenii Iașiului, pentru suporteri, pentru colaboratorii acestui club și pentru colegii mei din cadrul Politehnicii Iași, doresc sa prezint pe scurt rezultatele tangibile ale mandatului meu…

- Reporter IS scrie ca patronul Horia Sabo si-a parasit sotia pentru o barmanita de la piscina pe care o frecventa! Tibor Selymes e acuzat de fapte mult mai grave! Fostul international ar fi provocat un accident grav, fapta ascunsa cu ajutorul politiei. Selymes si-ar fi pus fosta sotie sa declare…