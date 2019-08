Câştigul salarial mediu nominal net în Teleorman, 2.451 de lei în luna iunie Castigul salarial mediu nominal net in Teleorman, 2.451 de lei in luna iunie in Economie / on 27/08/2019 at 13:45 / Caștigul salarial mediu nominal net la nivelul judetului Teleorman a fost, in luna iunie a anului 2019, de 2.451 lei, cu 10,73% mai mare fata de castigul salarial mediu net inregistrat in aceeași perioada a anului 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Direcției Județene de Statistica. Pe sectoare de activitate, salariul mediu nominal net a fost de 1.965 lei in agricultura, silvicultura, piscicultura, cu 2,3% mai mare fata de realizarile lunii iunie 2018; 2.081… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

