Castigatorul licitatiei de miliarde pentru noile corvete ale Marinei Romane va fi ales in scurt timp. Care este cea mai buna oferta?

- Guvernul pregateste o Hotarare prin care salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii, prezent la o emisiunea de televeziune, a sustinut si ca statul a recuperat considerabil din deficitul la…

- Aceasta, in condițiile in care Maior și Kovesi sunt ținte ale atacurilor lui Liviu Dragnea. „Da, stimați romani - Liviu Dragnea lupta de mult cu Maior, cu Kovesi, cu Statul Paralel, cu Soros - bla bla/ din interior lupta cu ei! Minciuni ridicole pentru cei care inca mai vor sa se lase prostiți! …

- Ponta arata ca el este dispus sa lupte alaturi de ”foarte mulți foști colegi care au ramas in PSD” impotriva politicii promovate de Liviu Dragnea.”Apelul rational si de bun simt al Rectorului SNSPA ne arata si care este solutia corecta pentru criza fara precedent prin care trece societatea…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, joi, la ora 19.00, detaliile rectificarii bugetare, precizand ca ea va fi pozitiva pentru ca Guvernul are venituri in plus la buget de 6 miliarde de lei.

- Politia italiana a anuntat, vineri, ca a fost arestat fostul sef al ANAF, Serban Pop, care era vizat de un mandat international de arestare in urma condamnarii sale in Romania pentru coruptie. Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de…

- Ministerul Apararii precizeaza, intr-un raspuns la o interpelare a deputatului PMP, Eugen Tomac, ca Romania a cheltuit 1,81% din PIB pentru aparare in 2017, potrivit executiei bugetare pe acel an, in contextul in care tara noastra s-a angajat sa aloce 2% din PIB, a anuntat parlamentarul pe Facebook,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire si-a exprimat duminica dorinta de a adauga unele dispozitii privind plafonarea comisioanelor bancare pentru gospodariile cu venituri modeste in planul antisaracie al executivului, a carui prezentare a fost amanata pana dupa vacanta. "Cu privire…

- Administratia Trump a blocat sambata plati de miliarde de dolari catre asiguratorii medicali, in cadrul programului Obamacare, motivand ca o decizie recenta a unui tribunal federal impiedica distribuirea banilor. Centrul pentru Asistenta Medicala si Servicii Medicale (Centers for Medicare…