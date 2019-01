Stiri pe aceeasi tema

- Posesorul biletului norocos este din Târgu Mureș, are în jur de 30 de ani și joaca de peste 10 ani atât la Loto 5/40 cât și la Loto 6/49 și Joker. Crede în propriul noroc și a marturisit ca a mai câștigat atât la Loto 5/40, cât și la celelalte jocuri…

- “Norocul este de partea celor care joaca!” – este mesajul pe care castigatorul il transmite tuturor jucatorilorIn cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 5/40, in valoare de 1.490.953,40 lei, premiu…

- La tragerea Loto 5/40 de duminica, 13 ianuarie, s-a caștigat, la categoria I, cel mai mare premiu din istoria jocului, de aproape 1,5 milioane de lei. Biletul a fost jucat la o agenție din Targu Mureș. Norocosul a completat cu cate o schema redusa cod 17 (9 numere) pe fiecare dintre cele patru zone…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 DECEMBRIE 2018. Numere loto 06.12.2018. Joi, 6 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Centenar 1918-2018 care au avut loc duminica, 2 decembrie, Loteria Romana a acordat…

- Marele premiu la Loto 6 din 49 a fost caștigat duminica, 2 decembrie 2018, la Tragerea Suplimentara. Premiul de categoria I, in valoare de 17.347.829,07 lei (peste 3,72 milioane de euro), este cel mai mare caștigat anul acesta. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara și a fost completat…

