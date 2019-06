Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Preutescu din Tecuci este norocosul castigator al marelui premiu, de peste 2,89 milioane lei, la categoria I a jocului Loto 6/49, din data de 2 iunie. 'Sa nu va pierdeti increderea niciodata in Loteria Romana, sa jucati si veti castiga. Castigurile sunt pe bune, e ceva corect.' -…

- In primele cinci luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.702.764 de caștiguri in valoare totala de peste 93,87 milioane de euro. In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 539.610 caștiguri in valoare totala de peste 106,67 milioane…

- Marele premiu la tragerea loto 6 din 49 din 2 iunie, in valoare de aproape 3 milioane de lei, a fost caștigat duminica, anunța Loteria Romana, intr-un comunicat. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Tecuci județul Galați și a fost completat cu o singura varianta simpla la Loto 6/49 și cu o…

- "Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!" – este mesajul pe care cel mai proaspat milionar in euro l-a transmis tuturor jucatorilor Loteriei Romane In cursul zilei de ieri, 14 mai 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto…

- Barbatul din Galați care a caștigat marele premiu la Loto 6/49 la tragerea de duminica, 12 mai, a intrat in posesia caștigului de 4,7 milioane de euro, echivalentul a 22,2 milioane de lei. ”Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!”, a declarat Andrei Butnariu din Galați. Pe langa premiul de categoria…

- Reportul la Loto "6 din 49" pentru extragerea de duminica depaseste valoarea de 4,4 milioane de euro (peste 20,9 milioane lei), in timp ce la jocul Joker suma pusa in joc depaseste 1,84 milioane euro (aproximativ 8,8 milioane lei), informeaza Loteria Romana.Citește și: Sondaj CURS - Romanii…

- Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700 de caștiguri, in valoare totala de 988.770,80 lei. Rezultatele le puteți afla imediat dupa extragere pe site-ul…

- Reportul la extragerea Loto "6 din 49" pentru tragerea de duminica depaseste valoarea de 3,92 milioane de euro, in timp ce la jocul Joker suma pusa in joc a ajuns la peste 1,7 milioane de euro, arata datele Loteriei Romane. Potrivit sursei citate, duminica, 21 aprilie, au loc noi extrageri…