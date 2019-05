Stiri pe aceeasi tema

- Premiul cel mare la Tombola Zilelor Sfantu Gheorghe, in valoare de 1000 de euro, este pus la bataie de agenția de turism Christian Tour. Aceasta ofera un sejur de 7 zile, all-inclusiv, pentru doua persoane, la un hotel de 4 stele in Insula Corfu din Grecia. Plecarea este pe 1 septembrie 2019, cu autocarul.…

- Elevii din Covasna, aflați in an terminal și care au rezultate deosebite la invațatura, cat și la activitați extracurriculare, mai au la dispoziție doua saptamani pentru inscrierea in cursa pentru Premiul de excelența al orașului. Premiul de excelența al orașului Covasna a fost instituit in urma cu…

- Elevii din an terminal, din orașul – stațiune Covasna, care au rezultate deosebite la invațatura, cat și la activitați extracurriculare, se pot inscrie pentru Premiul de excelența, au anunțat reprezentanții Primariei. Inscrierile sunt deschise elevilor din anul terminal de la unitatea Liceul „Korosi…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, inaintea partidei cu Gaz Metan Medias, ca inceputul de an nu a adus echipei sale rezultatele asteptate, dar spera ca meciul de duminica sa se incheie cu o victorie pentru covasneni. „Suntem in fata unui joc important,…

- Federata Organizatiilor Civile Covasna (CIVEK) va premia si in acest an cea mai buna organizatie nonguvernamentala din judet, precum si cel mai bun voluntar al anului 2018 si asteapta nominalizari din partea societatii civile. „Premiul fondat in 2013 are ca obiectiv recunoasterea publica a organizatiilor…

- Autoritatile din Harghita vor face un apel catre locuitorii judetului pentru a pune la dispozitie gratuit locuri de cazare pentru pelerinii care vor fi prezenti in data de 1 iunie, la Miercurea Ciuc, cu ocazia vizitei Papei Francisc, urmand sa fie cartografiate toate aceste posibilitati oferite atat…

- Ministerul Educației Naționale a lansat cea de-a treia ediție a olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gandire critica „Tinerii Dezbat”. Competiția este cuprinsa in Calendarul Olimpiadelor Naționale din anul școlar 2018-2019, iar inscrierile pentru faza județeana se realizeaza pana la data…

- Liceul de Arte „Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe dorește sa porneasca din nou clasa a IX-a, cu specialitatea „teatru”, secția romana, in septembrie 2019. Elevii interesați sa se inscrie la aceasta secție sunt invitați la un atelier de pregatire, in 16 februarie. Atelierul va fi susținut de profesorii…