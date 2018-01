Castigatorii Golden Globes 2017. Surprize si dezamagiri!

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama "Three Billboards Outside Ebbing,…

- Frances McDormand a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un film-drama, pentru partitura din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Los Angeles.

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Cornel Gales, fostul sot al Ilenei Ciuculete, si-a petrecut sarbatorile de iarna alaturi de blonda Vivi in Asia de sud. Cei doi indragostiti s-au imbarcat pe un gigantic vas de croaziera si s-au bucurat de o vacanta de vis, potrivit imaginilor pe care barbatul le-a postat pe pagina sa de Facebook.

- Atmosfera de sarbatoare a dominat astazi si la gara din Chisinau. Calatorii erau intampinati cu muzica, iar cei mici au primit cadouri de la Mos Craciun si alte personaje de poveste. Dulciuri au primit si elevii si studentii, care isi fac studiile in Romania.

- Mihaela Buzarnescu si Irina Bara au trecut in primul tur de cuplul Natela Dzalamidze/Xenia Knoll (Rusia/Elvetia), cap de serie 4, scor 6-3, 6-7 (6), 10-8, dupa o ora si 50 de minute de joc. In sferturi, Buzarnescu si Bara vor juca in compania perechii Irina Begu/Simona Halep, care a dispus,…

- Șeful fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) in Consiliul Municipal Chișinau (CMC), Ion Ceban, purtator de cuvant al șefului statului, a devenit laureat al premiilor TRIBUNA-2017. El a ridicat Premiul „Pentru cel mai activ politician".

- The Telegraph prezinta cititorilor britanici un amplu rezumat al sezonului 2017 in tenisul masculin. Charlie Eccleshare zugraveste imaginea de ansamblu a sportului alb, iar concluziile sunt limpezi: tanara generatie sparge, timid, gheata, insa "veteranii" fac legea. 43 de sportivi de peste 30 de…

- Berbec. Ați putea obține un act, un document, aviz, ceva cu valoare legala și veți fi pregatiți sa incepeți anul viitor in forța. Daca nu ați stabilit nimic pana acum din cauza programului, ar putea aparea o invitație sa petreceți revelionul undeva la drum, iar tovarașul de viața pare de acord.

- Miercuri, 13 decembrie 2017, a avut loc Conferința anuala a Institutului European din Romania la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia, organizata Post-ul Asociația Be You a obținut ”Premiul de Excelența pentru promovarea spiritului și valorilor europene” din partea Institutului European din Romania…

- In perioada 11-12 decembrie 2017 la Moscova s-a desfașurat cel de-al XII-lea Forum al intelectualitații creative și științifice din statele-membre ale CSI, la care au participat reprezentanții intelectualitații ai statelor CSI, structurilor interstatale, organizațiilor internaționale și asociațiilor…

- Filmul ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'' si serialul ''Big Little Lies'' au obtinut cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 24-a editie a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild Awards), care va avea loc pe 21 ianuarie, potrivit Reuters si Hollywood…

- Romanca Simona Halep, liderul tenisului feminin mondial, a fost nominalizata alaturi de alte 25 de jucatoare in ancheta pentru premiul WTA de Favorita a Fanilor, anunța site-ul WTA. Poloneza Agnieszka Radwanska a câștigat distincția în ultimii șase ani, începând…

- Veste buna pentru impatimitii de masini! Din 8 decembrie, si in Republica Moldova poate fi comandat noul Dacia Duster, care vine cu noi surprize pentru soferi, pretul fiind unul atractiv. La sfirsitul saptaminii trecute, in capitala, zeci de soferi au venit sa vada in premiera noua capodopera a concernului…

- Ieri, 7 decembrie 2017, incepand cu ora 13:00, in sala Ion I.C. Bratianu, au fost premiați elevii care au obținut locul I la faza județeana a Olimpiadelor Școlare și premii și mențiuni la faza naționala a acestor competiții. In cadrul evenimentului ”Gala Performerilor”, elevii aiudeni și profesorii…

- Copiii care au circulat, miercuri, cu mijloacele de transport in comun din Zalau, la terminarea programului de scoala sau gradinita, au avut parte de o surpriza… dulce din partea municipalitatii. “In fiecare an in data de 6 decembrie, Sfantul Nicolae, cunoscut pentru bunatatea și darurile oferite celor…

- Lumea buna din fotbalul romanesc a uitat de rivalitațile din Liga 1 și s-a adunat la Soiree - Exclusive Venue din Pipera. In aceasta seara a avut loc ediția din 2017 a Galei Fotbalului Romanesc, iar steliștii și cei de la Viitorul au obținut cele mai multe premii. ...

- ”Biletul norocos a fost jucat la agenția 13-013 din Constanța și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul acestuia fiind de numai 18,10 lei”, a declarat pentru money.ro Alexandru Croitoru, director Marketing și Vanzari Loteria Romana. ”Inca nu știm cine a completat biletul norocos,…

- Derick și Mikala Boyce-Slezak au ajuns la inchisoare, iar cauțiunea le-a fost stabilita la de 500.000 de dolari. Leziunile au fost descoperite atunci cand bebelușul a fost dus de urgența la Spitalul Cardinal-Glennonpentru o erupție cutanata pe fața, care s-a dovedit a fi o rana. Doctorii au…

- Sanatatea, educatia si infrastructura sunt "bazele" bugetului pe anul 2018, a afirmat, joi, premierul Mihai Tudose, precizand ca se pastreaza si 2% din PIB pentru aparare."Sanatate, educatie, infrastructura sunt bazele acestui buget, evident pastrand cei 2% la aparare dintr-un Produs Intern…

- Scriitoarea l-a obținut pentru volumul „Fugarii: Evadari din închisori și lagare în secolul XX“, aparut la Editura Polirom în 2016. Premiul i-a fost decer-nat autoarei sâm-bata, 25 noiembrie, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, iar…

- Proiectul ,,Zilele Bibliotecii” derulat in perioada 23-24 noiembrie 2017 s-a bucurat de succes in randul membrilor comunitații din municipiul Alba Iulia și din județul Alba. De-a lungul celor doua zile s-au derulat la sediul central și la filialele bibliotecii peste 30 de activitați adresate atat copiilor…

- Cu mai puțin de 48 de ore inainte de a deceda, Stela Popescu participase la o gala mondena unde a primit premiul pentru ”Femei de Succes 2017”. Cel care i-a inmanat premiul a fost Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, iar acesta ne-a precizat ca inca din seara aceea i s-a parut ca Stela…

- Jurnalista originara din Zlatna, Romana Puiuleț, a caștigat premiul ”Superscrierea anului” cu un documentar filmat pe parcursul unui an in Munții Apuseni. Documentarul Romanei se numește ”Clear Cut Crimes” realizat pentru RISE Project și urmarește afacerile de miliarde din jurul padurilor Romaniei.…

- In cadrul galei de premiere “daf BAMA Music Awards 2017”, care a avut loc weekendul acesta in Hamburg, Germania, premiul pentru cea mai populara artista din Balcani, “Best Balkan female artist” i-a fost inmanat unei romance. Este vorba de indragita artista Otilia Bruma, cea care s-a lansat pe piața…

- Clipe de panica la Vocea Romaniei de la Pro TV! Un celebru jurat a trecut prin mari emotii. Smiley a fost victima unui incident mai putin obisnuit. A cazut de pe scena, dar, din fericire, nu s-a ranit.Citește și: Surprize, surprize! Cine-i va lua locul Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA…

- Concitadinii nostri au privilegiul de a-i intalni pe membrii JazzyBIT intr-un concert la Filarmonica de Stat din Oradea. Anul 2017 a fost unul de mare succes pentru JazzyBIT, cu concerte in Paris, Praga, Viena, Vilnius, Budapesta, dar si cu participari la festivaluri de renume (Jarasum…

- Proiectul „Tabara educativa pentru copiii casei de tip familial din Radauti”, demarat de grupul „Radautiul civic”, a fost laureat cu Premiul al III-lea (la sectiunea Incluziune sociala) si premiul de popularitate la Gala Tineretului din Romania. Evenimentul a avut loc sambata, 11 noiembrie, la ...

- ”Premiul de Excelența pentru promovarea Romaniei in Uniunea Europeana, pe care l-am primit din partea organizatorilor, ma onoreaza, dar in egala masura ma determina sa intensific proiectele de promovare ale țarii noastre in UE. Suntem o țara care are cu ce se mandri și avem datoria sa aratam aceste…

- Iker Casillas a castigat trofeul "Golden Foot" si a devenit astfel al doilea portar care primeste aceasta distinctie. El a reusit sa-i devanseze pe Lionel Messi si Cristiano Ronaldo. Casillas si-a ridicat trofeul in cadrul unui eveniment organizat la Monte Carlo.

- Primaria Cluj-Napoca a câștigt, luni seara, în cadrul Galei Asociațiilor Municipiilor din România, desfașurata la Ateneul Roman premiul de Excelenta in Digitalizare.”Acest premiu reflecta reusitele orasului nostru in materie de digitalizare si inovare. In prezent…

- Daca ai pana in 25 de ani și ești talentat la muzica, daca știi sa canți lachitara și ești indragostit de muzica folk – ai toate șansele sa participi la un concurs deosebit care se va desfașura la Bistrița, peste doua saptamani. Premiile sunt substațiale, și, in plus, ai ocazia sa te intalnești și cu…

- Turneul ATP de la Paris, ultimul Masters al anului, va avea parte de un caștigator cu totul surprinzator, turneul ramanand vineri și fara ultimii doi capi de serie importanți ramași in circuit, Rafael Nadal, Marin Cilici și Juan Martin del Potro. Liderul Rafael Nadal s-a retras din turneu din cauza…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 26 octombrie, Loteria Romana a acordat 11.982 de castiguri in valoare totala de 482.182,36 de lei.

- Maine, 28 octombrie, incepand cu ora 18:00, va avea loc cea de-a doua ediție a cursei costumate de familie HellRun. Organizatorii, mama.md și sporter.md, au pus la punct toate detaliile desfașurarii evenimentului, astfel incat sa va simțiți cat mai bine impreuna cu picii Dvs. in cadrul celui mai „fioros”…

- Cantareața Katy Perry si-a facut aparitia la o nunta unor necunoscuți, unde s-a pozat cu mirii și a dansat alaturi de ei, potrivit AFP. Katy Perry se afla in St. Louis (Missouri), in cadrul turneului sau “Witness“, iar la un moment dat, artista și anturajul sau au intrat in salonul de recepții al hotelului…

- Cristiano Ronaldo ramane și in acest an lider mondial, deși nici Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, nu l-a vazut intre primii 3 pe cuceritorul Ligii, Supercupei Europei, titlului și Supercupei Spaniei. Cristiano Ronaldo a fost deasupra tuturor și in 2017. ...

- Kylian Mbappe este noul "baiat de aur" din fotbalul mondial. Francezul a castigat trofeul "Golden Boy", rezervat celui mai bun jucator al anului, cu varsta de pana la 21 de ani. Premiul este acordat prin voturile jurnalistilor din intreaga lume.

- Tintind imbunatatirea calitatii aplicatiilor din magazinul Google Play, dezvoltatorul platformei Android demareaza un nou program Bug Bounty cu recompense pentru hackerii care semnaleaza vulnerabilitati in aplicatii non-Google foarte populare. Participante sunt numai aplicatii ai caror dezvoltatori…

- Simona Halep va primi un automobil de lux pentru performanța de a fi numarul 1 mondial in tenis, insa nu se poate bucura de cadoul respectiv. Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, in valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanta de a ocupa locul I in clasamentul pe 2017…

- Simona Halep va primi o super mașina din partea WTA pentru perfomanța atinsa in 2017, ea fiind pe primul loc in clasamentul Road To Singapore, care contorizeaza rezultatele din sezonul curent. Sportiva romanca va primi un Porsche 911 GTS Cabriolet, care valoreaza 110.000 de euro și care prinde suta…

- Centrul Cultural „Dunarea de Jos” din Galați, prin Serviciul Cercetare, Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare, a organizat editia a V-a a Concursului National de film etnografic si imagini-document Ipostaze Etnografice 2017, eveniment ce și-a propus cunoasterea, aprecierea si promovarea…

- „Mihai Tudose va dori sa conduca Cabinetul. Si, dupa cum il vad, il conduce cu vorbe putine si cu mana de fier. S-ar putea sa avem surprize mari. Se vehiculeaza mult numele domnului Marcel Ciolacu. Dar ce ati spune daca ministru ar putea sa fie si domnul Sorin Grindeanu? Toate optiunile sunt deschise…

- Primaria Municipiului Turda a primit premiul de excelența pentru proiectul „Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, in cadrul Galei „Administrație.ro”, acesta fiind cel mai bun proiect de acest fel la nivel