Stiri pe aceeasi tema

- Juriul Secțiunii Concurs a celei de-a XXV-a ediții a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice ”Bacau Fest Monodrame” (17 – 23 aprilie 2019), format din criticul de teatru Oltița Cintec, actorul Miklos Bacs și regizorul Radu Nica, a decis nominalizarea pentru Trofeul ”Bacau Fest Monodrame”…

- In perioada 12-19 mai, scriitoarea suceveana Angela Furtuna va participa, in calitate de invitat oficial, la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional „Poezia la Iasi”. Angela Furtuna va participa cu recitaluri și lansari de carte, alaturi de alti 71 de poeți din 22 de țari. La edițiile anterioare…

- Ediția din 2019 a Festivalului Internațional al Luminii - Spotlight debuteaza joi seara, la ora 20.00, in Piața "George Enescu", cu recitalul francezului Bob Sinclair și aprinde mai multe spații din centrul Capitalei, scrie Mediafax.Lucrarile semnate de artiști straini și romani recunoscuți…

- "Alb" si "Mostenirea alba" sunt cele doua expoziții ale pictoriței Mirela Traistaru, deschise pana la jumatatea lunii aprilie la Clermont Ferrand si la Lyon in cadrul Festivalului Internațional de Textile Extraordinare.

- Actrita engleza Julie Andrews, castigatoare a unui premiu Oscar, va fi recompensata cu un Leu de Aur pentru intreaga cariera la cea de-a 76-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, care se va desfasura in perioada 28 august - 7 septembrie, informeaza screendaily.com, potrivit…

- Cea de-a cincea editie a Festivalului International al Luminii - Spotlight va avea loc in perioada 18 -21 aprilie, pe Calea Victoriei, intre Ateneul Roman si Piata Natiunilor Unite, scrie news.ro.Directorul artistic al editiei de anul acesta, cu tema „EuropeLights”, va fi Jean-Francois Zurawik,…

Teatrul Aureliu Manea Turda, organizeaza, in perioada 28 iunie – 07 iulie 2019, cea de-a treia editie a Festivalului International de Teatru.

