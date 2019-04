Câștigătorii celei de-a patra ediții a concursului „Vin de casă din must de la Jidvei” Sambata, 13 aprilie 2019, Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Balta a gazduit cea de-a patra ediție a concursului „Vin de casa din must de la Jidvei”, care se adreseaza micilor producatori de vin de casa care au participat la campania desfașurata de Jidvei in perioada august-octombrie 2018. Prin acest eveniment, Jidvei continua demersurile de promovare […] Citește Caștigatorii celei de-a patra ediții a concursului „Vin de casa din must de la Jidvei” in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

