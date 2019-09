A VIII-a ediție a competiției cicliste Campina Open MTB - Race for Autism, desfașurata pe 1 septembrie, a fost un succes. Peste 400 de cicliști profesioniști și amatori s-au inscris la startul ediției din acest an, iar atmosfera pe platoul Muscel a fost extraordinara, ca de fiecare data. Fondurile stranse din taxa de inscriere vor fi folosite in beneficiul copiilor cu autism. Va reamintim, Campina Open MTB - Race for Autism este un eveniment sportiv organizat de Fundația Romanian Angel Appeal și Asociația Glasul Autismului cu sprijinul mai multor parteneri și sponsori. Pentru noi, CampinaTV.ro,…