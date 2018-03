Castigatorii Bank of the Year 2017: BCR a adunat cele mai multe premii, iar Libra Bank a fost surpriza Galei din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Orice gospodina adevarata știe ca rețetele reușite se datoreaza intr-o mare masura și vaselor de gatit folosite. Care sunt motivele pentru care vasele termorezistente sunt cele mai...

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, impreuna inspectorii vamali, au prins la control, in noaptea de luni spre marti, un tanar din Republica Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, in pantofi, un plic de plastic cu cinci grame de hasis. Pavel R., in varsta de 29 de ani,…

- O surpriza imensa s-a conturat, sambata noaptea, la Miami, Roger Federer (1 ATP și deținatorul trofeului) fiind eliminat inca din turul al doilea al turneului Masters. Australianul Thanasi Kokkinakis (locul 175 ATP, 21 ani), un jucator aflat doar la al cincilea sau meci in ultimele șapte luni, a reușit…

- Serena Williams (36 de ani) a dezamagit si la al doilea turneu pe care l-a disputat in 2018, pierzand fara drept de apel in turul inaugural de la Miami, scor 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka (20 de ani). Incredibila Naomi Osaka mai face o victima de calibru Serena Williams, clasata in prezent…

- BT Pay, aplicatia de plati mobile lansata la finalul lunii ianuarie a acestui an, prin care clientii BT pot realiza transferuri de bani si plati la comercianti cu telefonul mobil, a fost descarcata de peste 50.000 de ori pana in acest moment, anunta reprezentantii Bancii Transilvania intr-un comunicat…

- Problemele pentru Olympique Lyon sunt tot mai mari. Clubul aflat intr-o perioada de probațiune a celor de la UEFA pana in 2019 are din nou de suferit din cauza fanilor. Lyon are mari șanse sa fie execlus din cupele europene pentru un sezon dupa ce suporterii au creat mari probleme la partida cu ȚSKA…

- "Am inceput sa investim, sa infiintam divizia de educatie privata, sa incepem sa cream o echipa. Va dura cateva luni de zile, sa vedem modelele din diferite tari si sa gasim un partener finantator." Bugetul final, stabilit, ulterior Investitiile in zona educatiei private vor insemna…

- Banca Transilvania este la doar un pas de finalizarea tranzacției cu Eurobank Group, in vederea achiziționarii acțiunilor Bancpost. Potrivit informațiilor de ultima ora, procedura se va finaliza la jumatatea lunii aprilie.

- Banca Transilvania creeaza o noua divizie in cadrul careia se va ocupa de educatia privata, a spus Omer Tetik, director executiv al Bancii Transilvania, in cadrul evenimentului Romanian Business Leaders Summit. „Am inceput sa investim, sa infiintam divizie de educatie privata, sa incepem…

- Tibi Useriu a câstigat Ultramaratonul Arctic, cea mai dura cursa din lume. Românul a încheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decât in 2017. Tiberiu Useriu a trecut linia de start fluturând…

- FC Botoșani joaca maine ultima partida din sferturile Cupei Romaniei contra celor de la CSM Poli Iași. Și-ar putea fi ultima reprezentație pentru Costel Enache, caruia i s-a cautat de mai multa vreme inlocuitor. ...

- Congresul PSD ar putea aduce surpriza anului: vom afla numele candidatului partidului la alegerile prezidentiale de anul viitor. Tot mai multe voci din partid spun ca miscarile de trupe de la varful formatiunii sunt menite tocmai sa cearna prezidentiabilii. Printre cei care au fost nominalizati…

- “In fiecare an, am grija sa-i aduc ceva in dar mamei mele, iar acum m-am gandit ca este timpul sa-i fac un cadou pe masura iubirii sale”, spune What’s Up, care semneaza acest unplugged atat de sensibil si care o are ca guest star in videoclip chiar pe mama sa. Piesa este compusa de catre artist si Marius…

- Președintele Viitorului, Cristian Bivolaru, a vorbit despre plecarea lui Gica Hagi de la echipa și a dezvaluit care sunt antrenorii care i-ar putea lua locul. Gâlca, Stoican și Gane sunt numele rostite de oficialul campioanei României.

- Irina Railean, o tinara originara din țara noastra, care in prezent muncește la Banca Transilvania din Romania a fost desemnata cel mai bun analist de investiții al Bursei de Valori București. Tinara a declarat ca premiul o onoreaza și o motiveaza sa devina din ce in ce mai buna in ceea ce face. „Pentru…

- Copil a fost invins de Darian King, din Barbados, locul 191 ATP, scor 6-2, 7-5, dupa 70 de minute de joc, ramanand cu un premiu de 4.380 de dolari si 25 de puncte in ierarhia ATP. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Administratia Sociala Comunitara Oradea a sarbatorit joi, 1 martie, transformarea in Directie de Asistenta Sociala, organizand si o Gala a voluntarilor din domeniu social. "Este acel moment in care administratia publica locala apreciaza eforturile depuse de voluntarii din mica noastra comunitate urbana.…

- Premiera in CL, in ultimele luni: liberalii au votat in favoarea unui proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind construirea unei sali de sport la Scoala Gimnaziala "Titu Maiorescu". Liderul de grup al liberalilor, Eduard Boz, a argumentat ca face parte din consiliul de…

- Un drum din Gorj a ajuns cosmarul soferilor. In ultimii ani, autoritatile s-au multumit sa mai plombeze cate o groapa, insa de fiecare data apare alta noua sau cele ramase devin tot mai mari. Fie noapte sau zi, tronsonul de drum care leaga orasul Targu Jiu de localitatea Stanesti este un real pericol.

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- De acest lucru s-a convins și un barbat din Johannesburg, imediat dupa ce soția lui a fost rapusa de o boala crunta: cancer, scrie avantaje.ro. Dar peste ani de zile, barbatul va avea surpriza vieții sale, ultima surpriza pe care soția decedata i-o facuse. Citeste si O femeie din Turcia, condamnata…

- Banca Transilvania a primit 75 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investitii (BEI), prima transa a unui credit de 150 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru co-finantarea unor proiecte derulate de IMM-uri. ”Acesta este a doua facilitate de credit luata de BT de…

- Muzicienii timisoreni s-au adunat luni seara in Piata Sfantu Ghoerghe in cadrul unui concert caritabil care si-a propus sa stranga fonduri pentru Mircea Parasca, unul dintre artistii stradali ai orasului nostru. Trubadurul Mircea Parasca sufera de o boala autoimuna, riscand sa ii fie amputate picioarele…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- Fiica lui Traian Basescu, EBA, ar fi din nou insarcinata, urmand sa devina mama pentru a treia oara.Elena Basescu a divortat de Bogdan “Syda” Ionescu, dupa patru ani de mariaj, din care au rezultat doi copii, Sofia Anais si Traian Junior. A redevenit o femeie libera, iar, in luna octombrie s-a aflat…

- Inainte de antrenamentul oficial, toti sportivii si antrenorii romani aflati in zona startului au avut parte de vizita surprinza a Printul Albert de Monaco, care a venit sa le ureze succes in competitie. Jocurile Olimpice de iarna 2018: Surpriza de la Google. Top 10 curiozitati despre Jocurile…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca dupa active din piata locala, a inregistrat un profit net de 1,2 miliarde de lei anul trecut, in scadere cu 3,5% fata de 2016. Profitul generat de banca reprezinta 95% din profitul total al grupului BT. In timp ce profitul net s-a deteriorat…

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- FCSB va face parte sambata dintr-un scenariu in care se gasește rar: va avea in fața un oponent macar la fel de experimentat, cu fotbaliști care au adunat multe meciuri in Liga 1 și in Europa, trofee și suficiente "trucuri" ca sa concureze pentru titlu. Deac, Hoban și Culio, șefii de pe teren ai Clujului,…

- Dr. Quinn: Vreți oase puternice și sanatoase? Iata ce tipuri de alimente ar trebui sa consumați cat mai des. Ne place sau nu, atunci când înaintam în vârsta, oasele noastre încep sa își piarda densitatea și devenim mult mai expuși la fracturi și osteoporoza.…

- Un sofer a fost prins drogat la volan in Lugoj, in timpul unui control de rutina. Surpriza politistilor a fost cu atat mai mare cand au aflat ca persoana aflata sub influenta stupefiantelor este si el politist!

- Un concurect de la Exatlon Romania a parasit, luni, competitia. Este vorba de Bogdan, din echipa ”Razboinicii”. El a decis sa plece. Dorul de casa, foamea si faptul ca a dormit in ”cotet” l-au facut sa ia aceasta decizie.A

- In aceasta seara, de la ora 18:00, la Ploiești, arena ”Ilie Oana” va gazdui primul meci oficial al anului 2018 in Liga 1. Sepsi Sfantu Gheorghe, o echipa aflata mereu cu ”casa in spinare”, va primi vizita celor de la ACS Poli Timișoara, intr-un meci din zona Playout-ului. Odata cu reluarea Ligii 1,…

- CargoPlanning, un sistem colaborativ, prin care companiile care produc sau comercializeaza diverse bunuri, isi planifica mai usor si rapid transporturile, impreuna cu furnizorii lor de astfel de servicii, a primit premiul pentru startup-ul anului in cadrul Galei ANIS 2018.

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288), se…

- Banca Transilvania a lansat BT Pay, aplicatia mobila de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul, in care se poate ingloba un card de debit sau de credit MasterCard sau Visa. Aplicatia poate fi descarcata din Google Play Store sau App Store, pe smartphone-uri cu Android si iOS…

- Banca Transilvania se afla intr-un proces de adaptare in ceea ce priveste noile reglementari impuse de catre directiva europeana de plati PSD2, mizand pe dezvoltarea parteneriatelor cu startup-urile fintech, conform precizarilor oferite de catre Omer Tetik, director general al Bancii Transilvania,…

- ♦ ZF a analizat tranzactiile de vanzare de actiuni Banca Transilvania pe parcursul anului 2017 realizate de initiati, iar suma totala a fost de 73 mil. lei l Printre vanzatori se gaseste si Omer Tetik, director general al bancii. ZF a analizat vanzarile de actiuni rea­lizate de persoane initiate…

- BT este astfel primul investitor bancar strain de pe piata din Republica Moldova din ultimii zece ani. "BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri strategici pentru sustinerea antreprenorilor si economiei Republicii Moldova", arata un comunicat al bancii, transmis marti Bursei…

- V. S. Ședința extraordinara a Consiliului Local Ploiești, convocata pentru ieri, nu a mai avut loc, din cauza lipsei de cvorum, aleșii locali social-democrați, ai ALDE și ai PMP lipsind de la intrunirea programata pentru ora 12.30. Singurii reprezentanți ai primelor doua partide menționate prezenți…

- Biletele online pentru meciul U-Banca Transilvania - CSU Sibiu sunt disponibile online pe platforma bilete.ro . Tichetele vor putea fi procurate și de la casieria Salii Polivalente, dupa urmatorul program: Marti, 16 ianuarie - sâmbata, 20 ianuarie: de la 12.00…

- Actrița australiana Cate Blanchett a fost desemnata președintele juriului celei de-a 71-a ediții a Festivalului de la Cannes 2018, care se va desfașura in acest an intre 8 și 19 mai. „De-a lungul anilor, am luat parte la festivalul de film de la Cannes ca actrița, producator, in cadrul Galei, al competițiilor,…