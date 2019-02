Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretele Lady Gaga si Brandi Carlile, dar si actorul Bradley Cooper, se numara printre artistii care au fost premiati la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, in cadrul ceremoniei care a avut loc, noaptea trecuta, la Staples Center din Los Angeles, in Statele Unite. Au fost acordate…

- Childish Gambino, numele de pe scena muzicii al actorului Donald Glover, a obtinut trei premii, pentru piesa "This Is America", la editia de anul acesta, a 61-a, a premiilor Grammy, care au fost decernate duminica seara, la Los Angeles, potrivit The Associated Press.

- Rockerul Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, decedat in 2017, a fost premiat postum duminica seara, la Los Angeles, la categoria "cea mai buna interpretare rock", la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, informeaza Press Association. Fostul solist al trupei Soundgarden,…

- Ovidiu Komornyik, cantareț și compozitor, s-a nascut la 29 ianuarie 1969, in municipiul Dej/ județul Cluj… Pasionat de muzica, din perioada in care era elev, la 14 ani și-a cumparat prima ghitara. Din 1985, a reprezinta cu succes municipiul Deva (la toate manifestarile de gen), caștigand locul I pe…

- Michel Jean Legrand a fost un compozitor, pianist, dirijor și cântareț francez de origine armeana. Michel Jean Legrand este triplu deținator al premiului Oscar: pentru cea mai buna melodie: „The Windmills of Your Mind” din filmul „The Thomas Crown affair”…

- Artista, celebra pentru hituri precum "Guess Who I Saw Today" și "(You Don't Know) How Glad I Am" și care a fost o sursa de inspirație pentru cantarețe ca Nnenna Freelon, Patti Labelle și Anita Baker, a murit in locuința ei din Pioneertown, California, miercuri. Nancy Wilson a acoperit o…

- Muzicienii Kendrick Lamar, Drake si Brandi Carlile si producatorul Boi-1da conduc, cu cate sapte selectii, in topul nominalizarilor la editia de anul viitor a premiilor Grammy, informeaza thewrap.com.

- Lenna a lansat, recent, o piesa dedicata femeilor care sunt discriminate și mințite de barbați, intitulata sugestiv „Porque Soy Mujer/Pentru ca sunt femeie”. Videoclipul melodiei s-a filmat in Mexic, alaturi de trupa BackSickCans, din care fac parte artiștii internaționali Alejandra, Alejander și Kerry.…